Chi sono le nuove tronisti di Uomini e donne 2022/2023? A poche settimane ormai dal debutto ufficiale del programma su Canale 5, si è svolta la prima registrazione ufficiale della nuova stagione, durante la quale c'è stata la presentazione delle prime due troniste donne di quest'anno.

E, tra queste, spicca il nome di Federica Aversano, un volto ben noto al pubblico del talk show di Maria De Filippi, dato che lo scorso anno è stata tra le pretendenti al trono di Matteo Ranieri.

Prima registrazione Uomini e donne: chi sono i nuovi tronisti

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne riparte il 19 settembre in tv intanto, però, sono iniziate ufficialmente le registrazioni di questa nuova attesissima edizione.

E, al centro dell'attenzione, vi è in primis la presentazione dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco per quest'anno per cercare di trovare la loro anima gemella in studio.

Durante la registrazione delle prime puntate sono state presentate le due troniste donne di quest'anno e, una di queste, è una vecchia conoscenza del pubblico che ha seguito la scorsa edizione del dating show Mediaset.

Il ritorno di Federica Aversano come nuova tronista di Uomini e donne

Le anticipazioni sui nuovi tronisti di Uomini e donne 2022/2023 rivelano che in studio ci sarà il ritorno della giovane casertana Federica Aversano, già protagonista del trono di Matteo Ranieri.

Lo scorso anno, infatti, Federica ha partecipato per la prima volta al programma di Maria De Filippi nelle vesti di corteggiatrice e riuscì ad arrivare fino al rush finale pre-scelta.

Eppure, alla fine, Matteo decise di coronare il suo sogno d'amore con l'altra pretendente, Valeria Cardone: la love story tra i due, però, non è decollata e si sono già detti addio a distanza di poche settimane.

Federica avrà così la possibilità di rimettersi in gioco e di conoscere nuovi pretendenti tra i quali potrebbe celarsi il suo principe azzurro.

Debutta Lavinia, fuori Lilli Pugliese: chi sono le troniste di Uomini e donne

E poi ancora, la seconda nuova tronista di Uomini e donne di settembre si chiama Lavinia, arriva da Roma ed è un volto completamente sconosciuto al pubblico del dating show Mediaset, dato che non ha m ai partecipato al programma prima della registrazione di ieri.

Non prenderà parte a questa nuova edizione del programma un'altra pretendente dello scorso anno, anche lei data in lizza come possibile nuova tronista di settembre.

Trattasi di Lilli Pugliese, l'ex corteggiatrice di Luca Salatino, anche lei fatta fuori dal tronista al rush finale pre-scelta. Questa estate sono stati in tanti a chiedere alla redazione del programma Mediaset di darle una seconda possibilità e di permetterle di trovare il suo principe azzurro in tv, ma così non sarà.

La stessa Soraia non aveva nascosto che, nel caso in cui le fosse arrivata la proposta da Maria De Filippi, non avrebbe affatto rifiutato il trono.

A questo punto, quindi, bisogna scoprire solo chi saranno i due tronisti uomini di questa stagione, che verranno presentati nel corso della registrazione del 31 agosto.