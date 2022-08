Mentre gli spot di Viola come il mare, attualmente in onda sui canali Mediaset, catalizzano l'attenzione sulla fiction che farà il suo debutto su Canale il prossimo settembre, ci potrebbero essere grosse novità nella vita privata della protagonista Francesca Chillemi. L'attrice, che sul set è stata affiancata da Can Yaman, potrebbe essere in dolce attesa per la seconda volta. A far notare un pancino sospetto che fa capolino dagli short indossati dall'ex Miss Italia è stato il magazine Grand Hotel. L'attrice siciliana è stata pizzicata dai fotografi mentre si trovava al mare con il suo compagno e la figlia.

La curva sul suo ventre potrebbe nascondere un dolce segreto?

Dolce segreto per Francesca Chillemi?

Francesca Chillemi potrebbe diventare mamma per la seconda volta: a lanciare l'indiscrezione è stato Grand Hotel, che ha mostrato delle foto inedite dell'attrice mentre si gode un po' di relax a mare. Francesca è stata beccata nella spiaggia di Fregene con Stefano Rosso, al quale è legata dal 2015, e la figlia Rania di cinque anni. Non è sfuggito che l'amata Azzurra Leonardi di Che Dio Ci Aiuti aveva un pancino sospetto che faceva capolino dai pantaloncini indossati.

C'è di più: mentre Francesca osserva la primogenita che mangia un gelato con un'amichettal si accarezza la pancia con "un0aria sognate".

Che sia giunta l'ora per Stefano e Francesca di allargare la famiglia? La relazione tra i due va a gonfie vele, nonostante i pettegolezzi che li hanno travolti qualche mese fa. Infatti, nel bel mezzo delle riprese di Viola come il mare, Francesca Chillemi ha dovuto fronteggiare un pettegolezzo che rischiava di danneggiare per sempre la sua famiglia.

Can e Francesca solo colleghi

Sui giornali di cronaca rosa si è parlato di un flirt in corso tra Francesca e il coprotagonista di Viola come il mare, Can Yaman. Nulla di vero, però, visto che l'ex Miss Italia ha saputo mettere un punto alla questione senza fare troppo rumore, ma stringendosi ancora di più a Stefano e Rania. Tra Chillemi e Yaman si è solo creata un'ottima sintonia sul set, che i telespettatori potranno verificare il prossimo autunno quando la fiction andrà in onda.

Nel frattempo, mentre Can si gode la sua estate da single, Francesca è in compagnia della figlia e del compagno e forse anche di un altro bebè che cresce dentro di lei, anche se al momento la notizia non è stata ancora confermata. Chissà che presto l'attrice non sorprenda i suoi fan con la lieta novità.