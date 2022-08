L'appuntamento con la soap Una Vita si avvia verso il gran finale e le anticipazioni delle ultime puntate di sempre rivelano che ci sarà spazio per tre clamorosi ritorni che non passeranno affatto inosservati.

Tre volti storici che hanno appassionato il pubblico della soap opera spagnola in onda su Canale 5, si presenteranno di nuovo ad Acacias 38 in vista dell'atteso finale. Uno di questi, è la giovane Leonor, la quale farà una sorpresa speciale a sua mamma Rosina.

Anticipazioni ultime puntate Una Vita: tre ritorni nel finale di sempre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le ultime puntate di sempre della soap Una vita rivelano che ci sarà il ritorno in scena di ben tre volti di spicco.

Uno di questi porta il nome della giovane Leonor: dopo un lungo periodo di assenza da Acacias 38, la ragazza ricomparirà di nuovo in quartiere e in questo modo regalerà una grande gioia a sua mamma.

Per Rosina, infatti, sarà un vero e proprio colpo al cuore poter riabbracciare la sua "bambina" a distanza di un po' di tempo dal loro ultimo incontro e, questa volta, Rosina rivelerà alla mamma di essere tornata per restare ad Acacias e quindi non intende più andare via.

Susana e Armando tornano ad Acacias: anticipazioni Una Vita ultime puntate

Ma, nelle ultime puntate della soap opera Una Vita, questa non sarà l'unica "gioia" che vivrà Rosina. Le anticipazioni del finale, infatti, rivelano che la donna si ritroverà a fare i conti anche col ritorno in quartiere di due vecchi amici storici, che avevano scelto di trovare fortuna altrove.

Trattasi di Susana e Armando: anche loro ricompariranno nell'atteso finale di sempre della soap opera iberica di Canale 5.

Il ritorno della coppia sarà dettato in primis da motivi lavorativi. Susana e Armando decideranno di proporre a Liberto e Rosina un affare petrolifero che potrebbe cambiare le loro sorti dal punto di vista economico.

Ecco quando ritorna l'appuntamento con Una Vita su Canale 5

Ma quando tornerà in onda l'appuntamento con Una Vita in prima visione assoluta su Canale 5? Dopo lo stop previsto questa estate per non "sprecare" episodi inediti, la messa in onda delle ultime puntate di sempre è prevista a partire dl prossimo lunedì 22 agosto 2022 su Canale 5.

È questa la data ufficiale in cui terminerà il doppio appuntamento con Beautiful e, alle 14:10, ci sarà spazio per la puntata di Una Vita nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

L'appuntamento con la soap opera spagnola dovrebbe essere previsto almeno fino al prossimo novembre, dopodiché quella fascia oraria che fa da traino a Uomini e donne di Maria De Filippi, passerebbe nelle mani della soap turca Terra Amara, che sta riscuotendo un grande successo nella programmazione estiva.