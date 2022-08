Gianni Sperti potrebbe lasciare Uomini e donne 2022/2023? È questo l'ultimo retroscena sulla nuova edizione del seguitissimo talk show del primo pomeriggio di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi.

Stando ai retroscena riportati sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, Gianni Sperti sarebbe in pole position per prendere parte al cast del reality show La Talpa che, questa volta, sarà prodotto proprio da Fascino di Maria De Filippi.

Retroscena Uomini e donne 2022/2023: Gianni Sperti potrebbe lasciare

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne è confermato a partire dal prossimo 19 settembre su Canale 5.

È questa la data in cui si apriranno di nuovo le porte dello studio del talk show di Maria De Filippi e si racconteranno le nuove vicende dei protagonisti del trono over e trono classico.

Al momento, la presenza di Gianni Sperti e Tina Cipollari sarebbe confermata per la prima parte della nuova stagione ma, in primavera, potrebbero esserci dei cambiamenti in studio.

Quale programma potrebbe veder protagonista Gianni Sperti

Gianni Sperti, infatti, sarebbe in lizza per prendere parte alla prossima edizione de La Talpa, il reality show che tornerà in onda su Canale 5 dopo un lungo periodo di pausa e sarà prodotto proprio da Maria De Filippi.

La messa in onda è prevista in primavera sulla rete ammiraglia Mediaset e, questo vuol dire, che Gianni Sperti dovrebbe abbandonare in anticipo Uomini e donne per diventare un concorrente dell'attesissimo reality show Mediaset della prossima stagione.

In attesa di scoprire se ci sarà questa uscita di scena di Gianni Sperti dal cast di Uomini e donne oppure no, gli ultimi retroscena sulla nuova edizione di settembre, rivelano che nel parterre del trono over, potrebbe esserci l'arrivo di un volto noto della passata edizione del trono classico.

Federica Aversano in lizza per Uomini e donne 2022/2023

Trattasi della giovane Federica Aversano, la corteggiatrice che aveva fatto perdere la testa al tronista ligure Matteo Ranieri, anche se alla fine non fu lei la scelta finale.

A quanto pare, Federica sarebbe in pole position per prendere parte alla prossima edizione del dating show di Maria De Filippi, ma questa volta si metterebbe in gioco non come tronista bensì come dama del trono over, malgrado la giovanissima età.

Il motivo? Sembrerebbe che la ragazza abbia convinto la redazione per la sua grande maturità (è già mamma di un bambino di pochi anni) e per aver fatto breccia nel cuore di diversi cavalieri del trono over, in primis Riccardo Guarnieri, che non aveva risparmiato dei dolci complimenti nei confronti di Federica.