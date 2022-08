Come finisce Una vita? Questa è la domanda che si stanno facendo i tantissimi telespettatori che hanno seguito la soap opera su Canale 5 per oltre dieci anni. La telenovela ora è in pausa estiva, ma tornerà da fine agosto con le ultime puntate. Secondo le prime indiscrezioni, pare che Una Vita potrebbe finire nel mese di novembre 2022 e che al suo posto verrà mandata in onda Terra Amara, che sta registrando ascolti record.

Ancora tanti eventi aspettano i vicini di Acacias 38, tra nuovi amori, tradimenti, ritorni dall'aldilà e clamorose rivelazioni.

Ci saranno anche graditissimi ritorni, come quello dell'amata Leonor e non solo.

Come finisce Una Vita: Marcelo uccide Aurelio

Nelle ultime puntate di Una Vita, si scoprirà che Aurelio non è morto nella fabbrica di gas nervino come aveva fatto credere a tutti. In realtà Quesada ha architettato un piano per finire Genoveva e farle pagare tutte le sue malefatte. Entrato di soppiatto nell'appartamento, ucciderà la sua consorte, ma non si immaginerà di fare la stessa fine.

Ebbene sì, perché Marcelo, suo fedele maggiordomo, lo farà fuori senza alcuna pietà. Gabriela, soddisfatta della morte della madre, si recherà nel suo studio e telefonerà niente di meno che a Cayetana, che si scoprirà così essere viva e vegeta, sopravvissuta all'incendio di tanto tempo fa.

Ramon e Lolita stupiscono i vicini di Acacias 38

Mentre Dori e Felipe saranno in procinto di partire per Ginevra, dopo aver annunciato il loro fidanzamento ufficiale, una notizia desterà stupore tra i vicini. Secondo le ultime anticipazioni di Una Vita, Lolita e Ramon andranno a Cabrahigo per qualche tempo, mettendo fine alle loro divergenze.

Lì troveranno Moncho, ormai cresciuto e identico al compianto Antonito.

Fabiana e Servante, dopo essere diventati ricchissimi grazie a una vincita, rimetteranno a nuovo la pensione e decideranno di passare i loro ultimi anni nell'amato quartierino, ma un inatteso ritorno colmerà i cuori di tutti di gioia.

Leonor torna ad Acacias 38, finale di Una Vita

Rosina sarà felicissima quando saprà che la sua adorata figlia sta per tornare al quartierino. Il momento del loro abbraccio sarà molto commuovente. Leonor deciderà di restare ad Acacias, ma non da sola.

La giovane Hidalgo dirà alla madre che a breve la raggiungerà il suo adorato marito Inigo, con il quale ha avuto tre splendide gemelle. L'ultima puntata di Una Vita si chiuderà con il canto di Bellita, trasportando tutti i protagonisti della soap nel 2022, vestiti con abiti moderni, mentre verranno fatti rivedere alcuni momenti salienti di queste lunghe e bellissime stagioni che tanto hanno emozionato il pubblico.