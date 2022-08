La soap opera spagnola Una vita prosegue la propria messa in onda su Canale 5 con le vicende conclusive. Nel corso delle puntate in programmazione dal 4 al 10 settembre 2022, al centro della scena ci saranno ancora Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e il perfido Aurelio Quesada (Carlos De Austria). La darklady sarà decisa più che mai a non tenere il figlio che aspetta dal marito.

A proposito di Aurelio, a fare i conti con la sua ira oltre alla consorte sarà anche Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos): quest’ultimo verrà tenuto sotto sequestro dal nemico e potrà tornare libero solamente quando gli darà la formula del gas tossico.

Anticipazioni Una vita, episodi al 10/09: Aurelio vieta a Genoveva di abortire

Gli spoiler riguardanti gli episodi che saranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset da domenica 4 a sabato 10 settembre, dicono che per cominciare Genoveva - per interrompere la sua gravidanza - mediante a Ignacio (Marco Caceres) contatterà una donna che a quanto pare potrà aiutarla ad abortire: purtroppo la conversazione telefonica della darklady della telenovela verrà ascoltata da Marcelo (Patxi Santamamia).

Il maggiordomo non perderà tempo per mettere al corrente il suo padrone Aurelio dell’intenzione della moglie. Quesada affronterà Genoveva e le dirà di continuare a portare in grembo il suo bambino ricevendo un netto rifiuto dalla stessa.

Aurelio uccide Cuevas e costringe Rodrigo e svelargli la formula del gas tossico, Fidel si scusa con Lolita

A questo punto Aurelio dopo aver eliminato il detective Cuevas sequestrerà Rodrigo, con l’obiettivo di convincerlo a rivelargli la formula per il gas tossico inventato da lui: il marito di Valeria (Roser Tapias) non si farà sottomettere però dal suo rapitore e non sarà disposto a svelare il suo segreto.

Nel contempo Jacinto (Jona Garcia) e Casilda (Marita Zafra) uniranno le loro forze, per permettere a Maruxina (Isabel Garrid) di vincere il viaggio a San Sebastian. Liberto (Jorge Pobes) invece farà sapere a Pascual (Octavi Pujades) che sua cognata Hortensia (Amaia Lizarralde) è decisa a piantare dei vigneti, nella tenuta appartenente alla sua famiglia.

Successivamente Fidel (Alejandro Sigüenza) per scusarsi dell’atteggiamento avuto a cena e per ciò che ha detto degli anarchici, regalerà uno scialle a Lolita (Rebeca Alemañy) e un giocattolo a Moncho.

Per concludere Servante (David Venancio Muro) e Jacinto cercheranno di promuovere un ballo di beneficenza, mentre Fidel darà una brutta notizia a Ramon (Juanma Navas), ossia che Leonardo ha rifiutato la collaborazione.