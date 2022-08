Diverse vicende emozionanti caratterizzeranno le prossime puntate di Terra Amara, trasmesse prossimamente in tv. Le trame della 3^ stagione segnalano che Ali Fekeli piangerà lacrime di dolore quando Yilmaz Akkaya esalerà l'ultimo respiro in seguito alle ferite riportate dopo un incidente.

Terra Amara, anticipazioni: Adnan finisce in ospedale per un incidente

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le future puntate, ancora inedite per l'Italia, annunciano che non ci sarà il lieto fine per i due sfortunati amanti della soap opera. Cukurova, infatti, sarà colpita da una disgrazia, che susciterà la tristezza di tutti gli abitanti.

Yilmaz e Zuleyha riusciranno a ritrovarsi dopo che quest'ultima otterrà il divorzio da parte di Demir. A quel punto Akkaya e Altun dovranno trovarsi una nuova dimora dove poter vivere insieme ad Adnan come una famiglia felice. Ma la spensieratezza dei due personaggi avrà vita breve. Difatti, Yilmaz apprenderà che il suo primogenito è finito all'ospedale di Cukurova in seguito a un incidente. Un fatto che farà da apripista a una drammatica svolta.

Yilmaz muore dopo aver perso il controllo della sua autovettura

Nelle puntate della 3^ stagione di Terra Amara, Yilmaz farà un passo falso, infatti guiderà l'autovettura a folle velocità per raggiungere il prima possibile l'ospedale, finendo però per perdere il controllo.

Akkaya, a questo punto, verrà portato in clinica, dove le sue condizioni appariranno appese a un filo. Di conseguenza, i medici decideranno di operare il figlioccio di Fekeli per cercare di arginare le copiose ferite. Un tentativo che sfortunatamente si rivelerà vano, infatti Yilmaz morirà non prima di essersi riappacificato con Demir e aver fatto una dichiarazione d'amore a Zuleyha.

Il protagonista, infatti, chiederà ad Altun di prendersi cura del loro amato bambino.

Ali Fekeli dilaniato dal dolore per la morte di Akkaya

Ovviamente, la notizia del decesso di Yilmaz farà in breve tempo il giro di tutta Adana. A tal proposito, Zuleyha e i parenti organizzeranno una veglia funebre, a cui parteciperanno tutti i cittadini del paese.

Durante questo delicato momento Demir e Fikret cercheranno di rincuorare Ali Fekeli, che sarà dilaniato dal dolore per la morte di Akkaya, quel giovane che ha cresciuto come se fosse suo figlio. Anche Zuleyha sembrerà non reagire al devastante lutto, arrivato ora che era riuscita a coronare il suo sogno d'amore.