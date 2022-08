Si arricchisce sempre di nuovi colpi di scena la soap opera turca Terra Amara (titolo originale Bir Zamanlar Cukurova). Nell’episodio che occuperà la rete ammiraglia Mediaset il 12 agosto 2022, Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) sarà decisa a essere sincera con il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış): vorrà dirgli che in realtà suo figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat) è nato dalla sua storia d’amore con Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Spoiler Terra amara, puntata del 12/08: Yilmaz investe un giovane pastore

Le anticipazioni della trentunesima puntata della serie televisiva diventata, in onda su Canale 5 venerdì 12 agosto, raccontano che tutti parleranno dell’acceso diverbio avvenuto tra Cengaver (Kadim Yaşar) e Yilmaz.

Intanto alla villa saranno parecchi a sospettare che a procurare le ferite al volto e alle braccia di Zuleyha sia stato il marito Demir, e non quindi le conseguenze di una caduta per essersi lanciata dall’automobile in corsa.

Nel contempo Akkaya, dopo essersi rassegnato al pensiero di aver perso per sempre la sua amata e grazie all’incoraggiamento del suo padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) che riuscirà a farlo ragionare. sarà deciso ad avere un faccia a faccia chiarificatore con la sua amata. Per tale ragione il protagonista dello sceneggiato si metterà in viaggio per recarsi alla tenuta dei Yaman, con l’obiettivo di ricevere dalla donna delle risposte una volta per tutte. Purtroppo durante il tragitto Yilmaz avrà un incidente stradale, che gli farà prendere un grosso spavento, visto che a causa di una distrazione investirà un giovane pastore a cui presterà immediatamente soccorso.

Sabahattin vuole divorziare dalla moglie, Yilmaz acquista altri terreni

Successivamente il dottore Sabahattin (Turgay Aydin) chiederà a un’avvocatessa di cominciare le pratiche del suo divorzio con la moglie- Saniye (Selin Yeninci), invece, vorrà sapere da Gaffur (Bülent Polat) quando riceveranno la ricompensa concordata per aver fatto sapere a Demir dove si trovava Yilmaz, ma non otterrà nessuna delucidazione, visto che il capomastro cercherà delle scuse per non rispondere.

Zuleyha, invece, desisterà dal suo intento di svelare al marito di non essere il vero padre di suo figlio Adnan, quando Hunkar (Vahide Perçin) e Sabahattin la convinceranno a rimanere in silenzio per proteggere il bambino.

Per concludere Cengaver e Demir apprenderanno che Yilmaz sta continuando ad acquistare altri terreni, per tale ragione considerato a tutti gli effetti il nuovo signore di Cukurova.