L'appuntamento con Uomini e donne è confermato da settembre in poi su Canale 5 per la stagione 2022/2023. Al centro dell'attenzione torneranno le vicende dei vari protagonisti del trono over e trono classico, pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella in studio.

E, intanto, non mancano retroscena e indiscrezioni su chi potrebbe tornare in trasmissione e chi, invece, rischia di essere fatto fuori dal programma. Tra i nomi in bilico, spiccano quelli di Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri.

Dal 19 settembre, riparte l'appuntamento con Uomini e donne 2022/2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne 2022/2023 si rinnova a partire dal prossimo lunedì 19 settembre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Anche quest'anno la trasmissione di Maria De Filippi terrà compagnia agli spettatori dalle 14:45 in poi con un nuovo ciclo di puntate che si preannunciano già attesissime dai fan e spettatori.

Ma chi saranno i volti che prenderanno parte alla trasmissione, dal prossimo settembre? I retroscena sul cast non mancano e, tra i nomi in bilico, spiccherebbe quello della dama torinese Gemma Galgani.

Gemma Galgani in bilico nella prossima stagione di Uomini e donne?

Durante l'ultima stagione di messa in onda, Gemma è stata messa un po' in disparte e non è stata la "protagonista indiscussa" del talk show come accadeva in passato.

E, sul finire della passata stagione, si sono rincorse voci legate a una possibile uscita di scena della dama torinese dal cast del trono over.

Voci che, per il momento, non sono mai state confermate ma neppure smentire dalla redazione stessa del programma di Maria De Filippi, che ha preferito così lasciare il dubbi negli spettatori e appassionati di Uomini e donne.

In attesa di scoprire quelle che saranno le sorti di Gemma, per la nuova stagione 2022/2023 del talk show di Canale 5, potrebbe esserci anche l'uscita di scena di un altro volto noto al pubblico.

Riccardo potrebbe uscire di scena, Ida Platano resta: retroscena Uomini e donne 2022/2023

Trattasi del cavaliere Riccardo Guarnieri, che questa estate è stato beccato svariate volte in compagnia di donne misteriose, con le quali si è ipotizzato fosse in corso un flirt.

Nulla di certo, al momento, anche se i vari avvistamenti potrebbero spingere la redazione del programma di Maria De Filippi a dare un "taglio" al passato.

Situazione completamente differente, invece, per la dama Ida Platano sempre più protagonista assoluto del talk show di Canale 5.

E, dal prossimo settembre, Ida potrebbe avere un duplice ruolo: non solo dama del trono over ma anche possibile opinionista "a bordo campo", pronta a commentare le vicende degli altri protagonisti del trono over e classico.