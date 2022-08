Le prime anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e donne del prossimo settembre 2022, rivelano che ci sarà spazio per la "convivenza" tra trono classico e trono over.

I protagonisti del trono senior saranno al centro delle dinamiche del talk show di Maria De Filippi assieme ai protagonisti del trono classico.

E, per quanto riguarda i nomi dei nuovi tronisti di questa edizione 2022/2023, uno di questi potrebbe essere scelto proprio dalle dame e dai cavalieri del trono over.

Le prime anticipazioni su Uomini e donne 2022/2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne è confermato nel palinsesto Mediaset della stagione televisiva 2022/2023.

Le nuove puntate del talk show prenderanno il via lunedì 19 settembre in daytime, come sempre nella storica fascia oraria delle 14:45, dove il talk show di Maria De Filippi non conosce alcun tipo di competitor e riesce a vincere a mani basse la sfida auditel del pomeriggio.

Ma cosa succederà in queste nuove puntate di settembre? Le anticipazioni rivelano che in studio è confermata la presenza dei due opinionisti storici del talk show: trattasi di Gianni Sperti e Tina Cipollari che, accompagnati da Tinì Cansino, sarà pronti a commentare le vicende dei vari protagonisti di questa edizione.

Ecco quanti tronisti parteciperanno a settembre: anticipazioni Uomini e donne

Per quanto riguarda il trono classico, invece, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che per questa nuova stagione ci sarà spazio per l'arrivo di quattro tronisti che saranno pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare l'anima gemella e uscire dal programma assieme al proprio prescelto.

La novità di questa edizione, però, potrebbe riguardare le modalità di scelta dei nuovi tronisti del programma di Canale 5.

A quanto pare, infatti, i primi tre tronisti sarebbero scelti come sempre dalla produzione del talk show di Maria De Filippi e quindi annunciati con la consueta presentazione in studio.

Uno dei tronisti di Uomini e donne verrà scelto in modo inedito?

Il quarto tronista di Uomini e donne 2022/2023, invece, sarebbe indicato dal parterre del trono over. La novità di quest'anno, quindi, sarebbe legata al fatto che i protagonisti storici che popolano le file del trono senior, potrebbero avere la possibilità di decretare uno dei tronisti in carica quest'anno.

Per quanto riguarda il parterre del trono over, invece, sarebbe confermata la presenza in studio della dama Ida Platano, ormai sempre più un volto di spicco nella trasmissione Mediaset.

Dopo l'addio con Riccardo, Ida potrebbe essere protagonista di un nuovo confronto col suo ex fidanzato, proprio nel corso della prima registrazione di quest'anno, in onda a settembre in tv.