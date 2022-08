Il conto alla rovescia per l'inizio dell'edizione 2022/2023 di Uomini e donne è ufficialmente partito. Manca meno di un mese alla messa in onda della prima puntata e poco più di una settimana alle prime registrazioni. Le vacanze dei protagonisti del dating show stanno per terminare e la curiosità dei fan su quello che è accaduto durante la pausa aumenta. Non dovrebbero esserci grandi novità nel parterre del Trono Over, mentre i quattro ragazzi che siederanno sulla poltrona rossa dovrebbero essere tutti sconosciuti.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

La lunga pausa estiva di Uomini e Donne, sta per finire: tra qualche giorno, infatti, cominceranno le registrazioni delle puntate che poi saranno trasmesse in tv a partire da lunedì 19 settembre.

Anche se manca circa un mese all'esordio su Canale 5, gli studi Elios stanno per riaprire i battenti per accogliere i protagonisti dell'edizione 2022/2023 del dating show, sia i giovani che i senior.

Nelle prime puntate che andranno in onda dopo le vacanze, verranno presentati ufficialmente i quattro nuovi tronisti e i membri del parterre del Trono Over, che ancora una volta condivideranno gli spazi e le riprese settimanali.

Gli addetti ai lavori, infatti, avrebbero deciso di riconfermare la formula mista del programma, quella che prevede una suddivisione del tempo a disposizione tra le storie dei veterani e quelle dei ragazzi sulla poltrona rossa.

Meno di un mese al ritorno di Uomini e Donne

Non si conosce ancora la data precisa in cui avranno luogo le prime due registrazioni di Uomini e Donne 2022/2023. Il blogger Lorenzo Pugnaloni, però, ha informato fan e curiosi che il cast si riunirà sicuramente a fine agosto (molto probabilmente martedì 30 e mercoledì 31).

Secondo quello che si vocifera da qualche settimana, i protagonisti del Trono Classico dovrebbero essere quattro sconosciuti, ovvero ragazzi alla prima esperienza sotto i riflettori e non aspiranti influencer o personaggi già noti al pubblico a casa.

Sarebbero sfumate le possibilità di rivedere davanti alle telecamere ex corteggiatori come Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa o gieffini come Antonio Medugno.

Ida e Riccardo ancora a Uomini e Donne

Per quanto riguarda il cast del Trono Over 2022/2023, sembra non siano previsti grandi colpi di scena.

Tutti i veterani del parterre, infatti, sarebbero stati riconfermati dopo le vacanze, a partire dalla "regina" incontrastata Ida Platano.

La parrucchiera non ha trovato l'amore durante l'estate, quindi è pronta a tornare davanti alle telecamere per cercarlo e per riprendersi il centro delle dinamiche più interessanti del dating show.

Non dovrebbe mancare neppure Riccardo Guarnieri, storico ex della dama bresciana, che è ufficialmente ancora single e a breve potrebbe ritrovare negli studi Elios una ragazza che pochi mesi fa ha catturato la sua attenzione. Si dice, infatti, che Federica Aversano potrebbe tornare nel programma al quale ha partecipato di recente, ma in una veste inedita: quella di protagonista della versione senior, quindi "collega" di Ida e Gemma.

A proposito di Galgani, si vocifera che avrebbe intenzioni molto serie al rientro: accantonati i gossip su possibile nuovi ritocchini estetici (in particolare al naso), la 72enne punterebbe non solo a trovare l'anima gemella ma anche a convolare a nozze il prima possibile, mettendo fine alle sue sfortune amorose.