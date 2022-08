Per giorni si è vociferato del probabile addio di uno storico opinionista al cast di Uomini e Donne. Il blogger Lorenzo Pugnaloni, però, ha usato i social network per precisare che il trio di commentatori delle storie tra dame e cavalieri e di quelle tra tronisti e corteggiatrici, rimarrà invariato nell'edizione che debutterà a metà settembre su Canale 5. Gianni Sperti, dunque, affiancherà ancora Tina Cipollari e Tinì Cansino, entrambe riconfermate nel loro ruolo dopo la pausa estiva.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Le registrazioni di Uomini e Donne ricominceranno a fine agosto (ancora incerta la data precisa in cui il cast si ritroverà agli studi Elios dopo le vacanze), quindi sono ormai all'ordine del giorno i Gossip che circolano sui protagonisti della nuova edizione.

Di recente si è parlato del possibile addio di un veterano della trasmissione: alcune riviste scandalistiche hanno sostenuto che Gianni Sperti sarebbe stato vicino all'abbandono temporaneo al dating-show per partecipare alla prossima stagione de La Talpa.

Lorenzo Pugnaloni, però, in queste ore si è esposto su Instagram per smentire categoricamente i rumor sull'opinionista Mediaset, anzi ha rassicurato i fan sul fatto che il trio di commentatori della trasmissione di Maria De Filippi è stato confermato in tutti i suoi membri per le puntate che andranno in onda a partire dal 19 settembre.

Nessun addio tra i veterani di Uomini e Donne

Il blogger che da anni riporta le anticipazioni dettagliate di tutto quello che accade nel corso delle riprese di Uomini e donne, dunque, sostiene che nessun opinionista abbandonerà il programma per dedicarsi a nuove sfide professionali.

Pugnaloni ha informato fan e curiosi che il trio che commenterà le frequentazioni dei giovani e dei senior del cast 2022/2023, sarà ancora composto da: Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Squadra che vince non si cambia, dunque, è il detto che la redazione ha deciso di fare proprio quando ha messo su il gruppo di personaggi che animeranno le puntate della prossima stagione.

Anche tra i protagonisti del Trono Over, infatti, non dovrebbero esserci clamorosi addii: tutti i veterani come Gemma, Ida, Riccardo e Armando sarebbero stati riconfermati e si starebbero già preparando a tornare in studio più carichi che mai.

Conto alla rovescia per il ritorno di Uomini e Donne

Gli opinionisti dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne, dunque, saranno gli stessi degli anni passati e, salvo colpi di scena, non dovrebbero cambiare neppure nel corso della stagione televisiva che inizierà a settembre.

Anche se La Talpa sarà prodotta dalla società di proprietà di Maria De Filippi, non è scontato che uno dei concorrenti sarà proprio Gianni Sperti, già impegnato con le registrazioni del dating-show da dopo l'estate a maggio inoltrato.

La prima puntata del programma Mediaset, comunque, attualmente è previsto che vada in onda lunedì 19/09, con una settimana di ritardo rispetto a quando si diceva dovesse essere trasmessa.

Le riprese, però, cominceranno ugualmente a fine agosto e quindi a breve si scoprirà: da chi sarà composto il cast (se ci sarà qualche abbandono degno di nota oppure se tutti gli storici personaggi parteciperanno alle registrazioni) se Gemma Galgani si è davvero sottoposta ad un intervento chirurgico per migliorare il suo naso come si vocifera da tempo, se Ida e Riccardo torneranno a confrontarsi davanti alle telecamere dopo un periodo di gelo e se Federica Aversano figurerà davvero nel parterre delle dame.