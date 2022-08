L'appuntamento con la soap opera Terra Amara continua a riservare grandi colpi di scena e, le anticipazioni turche delle nuove puntate, in onda prossimamente in prima visione assoluta Mediaset, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e sorprese.

In particolar modo, per Yilmaz, arriverà il momento di scoprire la verità sul piccolo Adnan, dato che fino a questo momento Zuleyha non ha detto tutta la verità sul bambino.

E, a quel punto, Yilmaz deciderà di attuare quella che all'apparenza sembrerà una vendetta da parte dell'uomo, dopo che gli è stata negata per diverso tempo, la possibilità di stare con suo figlio.

Yilmaz scopre la verità su Adnan: anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Zuleyha si ritroverà nella posizione di dover confessare tutta la verità ad Yilmaz, in merito al piccolo Adnan.

La donna, dopo aver taciuto a lungo la verità sul bambino, si ritroverà nella posizione di dover mettere in chiaro le cose e così informerà Yilmaz del fatto che, Adnan, è suo figlio.

Un vero e proprio choc per l'uomo, che si ritroverà spiazzato da questa confessione, dato che nel giro di pochi istanti, ha scoperto di essere diventato padre e che, per diverso tempo, gli è stata negata la possibilità di poter crescere suo figlio.

Adnan sparisce, Zuleyha disperata: anticipazioni Terra Amara

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che nel corso delle puntate a seguire, ci sarà un tentativo di rapimento da parte di Yilmaz nei confronti del bambino.

L'uomo, infatti, si intrufolerà in casa di Zuleyha e Demir e, senza troppa fatica, riuscirà a portare via il bambino.

La reazione di Zuleyha, nel momento in cui scoprirà quello che è accaduto, non si farà attendere. La donna sospetterà subito che dietro questo rapimento si celi la mano del padre naturale di suo figlio e non sarà affatto tranquilla.

Yilmaz porta via Adnan: anticipazioni turche Terra Amara

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che, Zuleyha arriverà a pensare che si tratti di una vera e propria vendetta che Yilmaz ha voluto mettere in atto nei suoi confronti, per punirla delle bugie e del segreto che ha mantenuto fino a questo momento.

Ecco perché la donna sarà disperata e affranta da questa situazione, temendo che Yilmaz abbia scelto di portarle via per sempre suo figlio e quindi di allontanarlo dalla sua vita.

Alla fine, però, le cose si risolveranno nel migliore dei modi per tutti. Yilmaz, infatti, non aveva alcuna intenzione di strappare via il piccolo Adnan dall'amore di sua mamma, bensì lo ha portato via per poter trascorrere un po' di tempo con lui, proprio come un padre farebbe con suo figlio.