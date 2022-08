I nuovi retroscena su Uomini e donne 2022/2023 rivelano che potrebbero esserci dei cambiamenti importanti nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

A quanto pare, infatti, per la dama storica Ida Platano potrebbe arrivare il momento di cambiare ruolo in studio, così come per Federica Aversano, dopo l'esperienza come corteggiatrice di Matteo Ranieri, potrebbero aprirsi le porte del trono over.

Da settembre, Maria De Filippi torna in tv con Uomini e donne 2022/2023

Nel dettaglio, gli ultimi retroscena su Uomini e donne 2022/2023 rivelano che manca sempre meno al ritorno in tv della trasmissione di Maria De Filippi.

L'appuntamento è fissato a partire da lunedì 12 settembre su Canale 5, anche se le registrazioni potrebbero cominciare già verso fine agosto.

Proprio durante le riprese delle prime puntate della nuova stagione ci sarà la presentazione dei tronisti ufficiali, che si metteranno in gioco per cercare il grande amore della loro vita, ma anche dei protagonisti del trono over.

Gli ultimi retroscena sulle nuove puntate di Uomini e donne: Ida opinionista?

A tal proposito gli ultimi retroscena su Uomini e donne rivelano che, nel corso della prossima edizione, Maria De Filippi potrebbe rimescolare le carte in tavola e offrire nuovi ruoli ad alcuni protagonisti storici del suo show.

È questo il caso di Ida Platano che, dopo aver ereditato il posto di Gemma Galgani come dama principale del programma Mediaset, da settembre potrebbe debuttare come opinionista.

Si vocifera, infatti, che la conduttrice dello show avrebbe intenzione di rendere Ida maggiormente partecipe delle dinamiche che si vengono a creare in studio tra i vari partecipanti dello show, motivo per il quale Ida Platano potrebbe diventare una sorta di nuova opinionista a "bordo campo".

Pinuccia confermata in studio: retroscena Uomini e donne 2022/2023

Un ruolo che sicuramente non passerebbe inosservato in studio, dato che Ida si è ritrovata più volte ai ferri corti con Tina Cipollari, opinionista storica dello show di Maria De Filippi, nonché considerata "l'anima" dello show pomeridiano di Canale 5 che macina ascolti ben al di sopra di ogni competitor.

Tra i volti che rimetteranno piede in studio spicca il nome della dama Pinuccia, la quale potrebbe diventare la "nuova Gemma Galgani" proprio per quanto riguarda gli scontri verbali accesi con Tina.

Gli ultimi retroscena sulla stagione 2022/23 rivelano che potrebbe esserci anche il ritorno in scena di Federica Aversano, questa volta però come protagonista del trono over, dopo averla vista in gioco come corteggiatrice di Matteo Ranieri.