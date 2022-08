Ida Platano finisce in ospedale. La dama di Uomini e donne trono over, in queste ultime ore ha spiazzato i suoi numerosissimi fan social, postando uno scatto in cui si mostra su un letto di ospedale.

La foto ha fatto subito il giro del web e non è passata affatto inosservata: in tanti, infatti, si chiedono cosa sia successo alla dama protagonista indiscussa del talk show di Maria De Filippi, la quale per il momento ha preferito non sbilanciarsi più di tanto sui motivi di questo ricovero in ospedale.

La verità di Ida Platano dopo il silenzio social

Nel dettaglio, adesso che Uomini e donne di Maria De Filippi è in ferie, i vari protagonisti del dating show continuano a mantenere un filo diretto con i fan sui social.

È questo il caso di Ida Platano che, sul suo profilo Instagram, ha sempre avuto un rapporto costante con i suoi numerosi follower ma, nel corso degli ultimi giorni, aveva fatto perdere un po' le sue tracce.

E, ovviamente, la sparizione social della dama del trono over non era passata affatto inosservata: in tanti si sono chiesti che fine avesse fatto e il perché di questo suo prolungato silenzio.

Cosa è successo alla dama di Uomini e donne (Foto)

A fare un po' di chiarezza in queste ultime ore, ci ha pensato la stessa Ida Platano, tornata sui social ma con un annuncio che ha spiazzato i numerosi fan e sostenitori.

La dama del trono over ha pubblicato uno scatto realizzato in ospedale, aggiungendo di non essere stata bene nelle ultime ore.

"Ciao belli miei. Volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene. Passerà. Tornerò presto. Un abbraccio", ha scritto Ida Platano nella didascalia che ha scelto di pubblicare accompagnando lo scatto.

Al momento, però, la dama di Uomini e donne non si è sbilanciata più di tanto sul perché di questo ricovero e quindi sui motivi che l'hanno costretta a finire in ospedale.

Ida Platano potrebbe diventare una nuova opinionista a Uomini e donne

C'è da scommettere che, passato lo spavento, Ida non perderà occasione per raccontare ai suoi fan quanto è accaduto, alla luce del rapporto diretto e costante che continua ad avere con i suoi sostenitori.

E, intanto, fervono i preparativi anche per la prossima edizione di Uomini e donne 2022/2023. Il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi sarà in onda nuovamente a partire da lunedì 19 settembre, come sempre nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:10 circa.

Anche quest'anno si continuerà a puntare sulla formula mista tra trono classico e over e, stando alle indiscrezioni delle ultime settimane, Ida Platano potrebbe avere un doppio ruolo in studio. Non solo dama del trono senior ma anche possibile opinionista in studio.