Cosa succederà nelle nuove puntate di Un posto al sole del mese di settembre? Le anticipazioni rivelano che l'attenzione primaria sarà incentrata soprattutto su quelle che saranno le sorti di Viola e Susanna.

Le due donne, infatti, si ritroveranno a dover fare i conti con il terribile attentato messo in piedi da Lello Valsano, il quale potrebbe compromettere per sempre la vita di una delle due.

Spazio anche al ritorno in scena di Adele, che tornerà a mettere piede in città dopo un periodo di assenza.

Viola e Susanna sospese tra vita e morte: anticipazioni Upas settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste da settembre in poi su Rai 3, rivelano che tutti gli abitanti dello storico Palazzo Palladini si ritroveranno a vivere dei momenti di grande apprensione e timore, dovuti alle sorti di Viola e Susanna.

Le due donne, infatti, si ritroveranno sospese tra vita e morte dopo quei tre terribili colpi di pistola che sono stati sparati dal pericoloso Lello Valsano, intento ad ammazzarle.

Tra le due, ad avere la peggio non sarà sicuramente Viola. A fornire degli spoiler su quello che accadrà nel corso delle puntate di fine settembre è stata l'attrice Ilenia Lazzarin che, assieme al collega Patrizio Rispo, aveva pubblicato delle foto legate ai prossimi copioni della soap.

Viola e suo marito Eugenio in crisi: anticipazioni Upas settembre 2022

Ebbene, da queste immagini emergeva che Viola si sarebbe ritrovata in forte crisi con suo marito Eugenio: il motivo di tale situazione potrebbe avere a che fare proprio con l'attentato messo in piedi da Lello Valsano.

Del resto, lo scopo del criminale era proprio quello di far fuori la moglie di Eugenio Nicotera che, in quel momento, si trovava in compagnia anche di suo figlio, il quale era rimasto in macchina ad aspettare sua mamma e quindi non si è beccato i colpi di pistola.

Di conseguenza, ad avere la peggio in questo attentato potrebbe essere proprio Susanna, la compagna di Niko.

Niko potrebbe affrontare un duro lutto nelle nuove puntate di Upas

La donna, già in passato costretta ad affrontare un periodo buio in cui si trovò sospesa tra vita e morte, potrebbe non uscirne indenne da questo attentato ed essere dichiarata morta.

In tal caso sarebbe un vero e proprio choc per Niko che, in queste nuove puntate di settembre della soap opera Un posto al sole, potrebbe ritrovarsi a dover affrontare questo lutto.

Una morte che spezzerebbe per sempre i sogni della giovane coppia, la quale stava programmando di celebrare il matrimonio al più presto.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole di settembre rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di un volto storico della soap. Trattasi di Adele, la quale rimetterà piede in città dopo un lungo periodo di assenza.

Quali saranno i motivi di questo ritorno del personaggio interpretato da Sara Ricci? Lo scopriremo prossimamente nella fascia dell'access prime time di Rai 3.