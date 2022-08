Un nuovo fatto di sangue sarà al centro delle prossime puntate di Terra Amara, la popolare soap opera turca di Canale 5. Gli spoiler della prima stagione, attualmente in onda in Italia, rivelano che Sait verrà ucciso dopo che Demir Yaman scoprirà che è una spia a servizio di Fekeli e Yilmaz Akkaya.

Terra Amara, anticipazioni: Demir chiede a Sait di trovargli il testimone chiave della fine di Adnan

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le prossime puntate annunciano che Demir punirà il suo scagnozzo dopo aver scoperto il suo tradimento.

Tutto inizierà quando l'uomo necessiterà di trovare il testimone chiave della morte del padre prima di Fekeli.

Proprio quest'ultimo affermerà in una conversazione con Sait di aver sparato al padre di Demir per difendersi, dato che anche lui aveva in mano una pistola. Una rivelazione che, però, non era stara confermata da nessun testimone al processo. Per questa ragione, il giovane Yaman chiederà di rintracciare l'uomo a Sait, che a sua volta racconterà tutto quanto a Fekeli, promettendogli di fare lo stesso per lui. Un doppio gioco, che tuttavia non avrà il risultato sperato visto che lo scagnozzo di Demir andrà incontro a una triste fine.

Yaman capisce di essere stato preso in giro dal suo scagnozzo

Nelle puntate della prima stagione di Terra Amara, il secondo testimone chiederà perdono a Hunkar sul letto di morte per averle detto una bugia sulla morte del marito.

Per questa ragione, la matrona capirà che è necessario rintracciare l'unico testimone oculare sopravvissuto all'omicidio di Adnan. Per fare ciò, la signora Yaman ordinerà a Gaffur di recarsi nel paesino, dove presumibilmente si è nascosto e di non farne parola con Demir. Il capomastro, a questo punto, riuscirà a scovare l'uomo, se poi non notasse Sait uscire dallo stesso negozio in cui lavora.

Una volta tornato a casa, il marito di Saniye non riuscirà a tenere la bocca chiusa con il padrone, confidandogli cosa gli ha pregato di fare Hunkar e che perfino Sait era nelle vicinanze. Affermazioni, che faranno comprendere a Demir di essere stato preso in giro dal suo scagnozzo visto che è diventato una spia di Fekeli.

La spia di Yilmaz e Fekeli viene ritrovato privo di vita

Neanche a dirlo, il marito di Zuleyha studierà un piano per testare la fedeltà di Sait. In pratica, il potente impresario farà credere al suo scagnozzo che alcuni uomini assaliranno i campi di Yilmaz e Fekeli. L'uomo, a questo punto, avviserà immediatamente questi ultimi del pericolo incombente, tanto da far saltare la sua copertura da spia. In questo modo, Demir scoprirà che Sait è niente di meno che un traditore che sarà ritrovato privo di vita qualche ora dopo da un uomo misterioso.