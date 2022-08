Terra Amara, dopo la pausa di Ferragosto, tornerà con un nuovo appuntamento martedì 16 agosto 2022. Demir scoprirà grazie a Gaffur, che la moglie si sarà accordata per vedersi di nascosto con Yilmaz. Il capomastro intercetterà una lettera che Zuleyha avrà consegnato a Gulten, la quale si ritroverà a fare da tramite tra i due innamorati. Peccato che i piani di Yilmaz è Zukeyha non andranno a buon fine, visto che Demir non se ne starà con le mani in mano.

Gaffur scredita Yilmaz agli occhi dei braccianti: Terra amara del 16 agosto

Terra amara non andrà in onda il giorno di Ferragosto.

La soap tv turca, che tanto sta appassionando i telespettatori di Canale 5, tornerà regolarmente in onda nel pomeriggio del 16 agosto 2022. In questa occasione, il pubblico scoprirà che Yilmaz sarà scosso dopo che avrà investito con l'auto un giovane pastorello. Si tratta di Mistik, il quale sarà ricoverato in ospedale. Fekeli cercherà di fare coraggio al figlioccio e lo ammonirà per la sua disattenzione. Come noto, l'incidente sarà avvenuto proprio mentre Yilmaz si stava recando alla tenuta per poter parlare con Zuleyha. Intanto Gaffur cercherà di screditare Yilmaz agli occhi dei braccianti. Il capomastro ricorderà ai contadini che il loro vero benefattore sarà Demir e non Yilmaz.

Gaffur scopre che Yilmaz e Zuleyha vogliono incontrarsi in segreto

Nel frattempo in città non si farà altro che parlare del ritorno di Yilmaz Akkaya. Demir sarà sempre più furioso, anche perché il suo rivale sembrerà essere diventato il nuovo signore di Kukurova. Proprio Akkaya incontrerà di nascosto Gulten e le chiederà di metterlo in contatto con Zuleyha.

La domestica, da sempre innamorata dell'uomo, sarà molto delusa visto che avrà capito che Yilmaz non ricambierà mai i suoi sentimenti. Una volta arrivata a casa si dispererà. Ironia della sorte, nel corso della puntata del 16 agosto, anche Zuleyha si rivolgerà a Gulten consegnandole una lettera per Yilmaz, in cui gli darà appuntamento in un luogo isolato.

Peccato che questa missiva verrà intercettata da Gaffur, il quale non perderà tempo e avviserà Demir.

Gaffur avvisa Demir: Yilmaz e Zukeyha nei guai? Spoiler Terra amara

Sembrerà a, questo punto, che i piani dei due innamorati non vadano a buon fine. Per capire cosa succederà, bisognerà dare uno sguardo alle trame successive. Ed ecco che dopo essere stato messo sull'avviso da Gaffur, Demir deciderà di andare all'appuntamento con Yilmaz al posto della moglie. Prima di fare ciò, chiuderà Zuleyha in camera sua. Yaman tenderà un agguato al rivale, visto che vorrà ucciderlo. Nascerà un conflitto a fuoco tra i due uomini, ma a rimanere ferita sarà Hunkar, giunta sul luogo per impedire al figlio di fare una sciocchezza. Insomma, sia nell'episodio di Terra amara del 16 agosto, che nelle puntate successive, non mancheranno i colpi di scena.