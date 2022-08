Prosegue la messa in onda della soap opera Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 5 al 9 settembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. La vita di Susanna continuerà a rimanere appesa a un filo e per questo motivo Niko troverà il coraggio di schierarsi contro le gemelle Cirillo pur di proteggere il suo bambino.

Mariella comincerà a indagare insieme a Speranza sul comportamento ambiguo di Espedito. Michele, messo all'angolo dalla sua famiglia, resterà piacevolmente colpito da un incontro con una sua vecchia conoscenza, Fabiana.

La decisione di Niko

A palazzo Palladini continuerà a regnare un clima di forte agitazione a causa di quanto accaduto all'esterno della procura. In casa Bruni, in particolare, la tensione salirà alle stelle, mentre la vita di Susanna continuerà a rimanere appesa a un filo. Niko comincerà a capire che per proteggere suo figlio da ulteriori sofferenze dovrà darsi una mossa ed agire in fretta, prima che sia troppo tardi.

Speranza continuerà a portare avanti il suo piano di disintossicazione delle bufale di suo padre, nonostante il menefreghismo dei suoi familiari.

Niko comincerà a mostrarsi insofferente nei confronti di Micaela e con pugno duro le andrà contro come mai accaduto prima per salvaguardare la serenità di Jimmy.

Mentre tra Silvia Riccardo e Rossella si creerà un bel rapporto di stima reciproca, Michele verrà completamente dimenticato dai suoi familiari. L'uomo deluso dal comportamento dei suoi cari riceverà ben presto una sorpresa davvero gradita e capace di risollevargli l'umore.

Intanto Mariella decisa a capire di più su quanto realmente accade al caseificio di Famiglia trascinerà Guodp con lei ed avrà un duro faccia a faccia con suo cugino.

Le preoccupazioni di Giulia

Niko intraprenderà una dura battaglia legale conto le gemelle Cirillo. Le due donne, prese alla sprovvista, cominceranno a interrogarsi su quale sia la strategia giusta da adottare per difendersi dall'avvocato Poggi.

Giulia, preoccupata per Adele, irreperibile da giorni dopo quanto accaduto a Susanna, si precipiterà a casa della donna con Angela per assicurarsi che la donna non abbia compiuto alcun gesto estremo.

Per Rossella arriverà il momento di conoscere la giovanissima amica di Milano di Michele. Alberto proverà a far ragionare Niko circa le sue intenzioni nei confronti di Micaela, ma l'avvocato Poggi si mostrerà fermo e deciso sulla sua posizione pur di tutelare suo figlio. Angela e Giulia cominceranno a intraprendere un delicato percorso per risollevare Adele dal baratro.

La nuova amica di Michele non verrà vista di buon occhio da nessuno dei suoi amici e dei suoi familiari. La donna però diventerà una piacevole distrazione per il giornalista di Radio Golfo 99. Nunzio continuerà a sperare di poter ritrovare Chiara e attenderà con ansia le informazioni raccolte dal detective privato.

Tra Marina e Roberto cominceranno ad arrivare le prime tensioni.

A causa di una mail infatti il loro ritrovato rapporto rischierà di compromettenti, ma l'uomo troverà il modo di riguadagnare la fiducia della sua amata.

Infine a Palazzo Palladini arriverà mastro Peppe per dirigere i lavori nel seminterrato di Alberto.