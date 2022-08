Viola e Susanna sospese tra la vita e la morte nelle nuove puntate di Un posto al sole 2022/2023. Le anticipazioni della soap opera serale di Rai 3 rivelano che la nuova stagione è cominciata subito con un colpo di scena che ha lasciato senza parole i numerosi spettatori e appassionati.

Dopo l'attentato di Lello Valsano, Viola e Susanna sono state entrambe colpite e ferite mortalmente dal criminale, tanto da ritrovarsi in coma. La situazione delle due donne appare particolarmente gravi e, nel corso delle prossime puntate della soap opera, una di loro potrebbe avere la peggio.

Viola e Susanna sospese tra vita e morte: anticipazioni Un posto al sole nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che il quadro clinico di Viola e Susanna continuerà a non essere dei migliori.

Le due donne sono state ferite mortalmente da Lello Valsano e, dopo quei colpi di arma da fuoco, si ritroveranno a dover lottare tra la vita e la morte.

In un primo momento, Viola è apparsa in condizioni più critiche rispetto a Susanna, ma poi la situazione si è in parte stabilizzata ed entrambe si trovano nella stessa situazione, sospese tra la vita e la morte.

Chi delle due perderà la vita in seguito a questo terribile attentato? Non si esclude che ad avere la peggio possa essere Susanna dato che, Viola, sarà presente nelle puntate della soap opera trasmesse a fine settembre su Rai 3.

Niko combatte per suo figlio: anticipazioni Un posto al sole nuove puntate

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione di Viola e Susanna nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole previsti durante il mese di settembre in poi su Rai 3, le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio anche per una vera e propria metamorfosi che avrà come protagonista Niko.

Il ragazzo apparirà molto più sicuro di se stesso e pronto a combattere per il bene di suo figlio Jimmy. E, pur di riuscire a mettere in salvo il suo bambino e a preservarlo da tutto e tutti, non si farà problemi ad intraprendere una battaglia legale nei confronti di Micaela.

A nulla serviranno i consigli di Alberto, il quale proverà a far ragionare Niko, mettendolo al corrente dei rischi che correrebbe portando avanti questa sua "guerra" nei confronti della donna.

Nunzio indaga su Chiara: anticipazioni Un posto al sole

Occhi puntati anche su Nunzio che, nel corso delle nuove puntate di settembre della soap opera, porterà avanti la sua battaglia per cercare di scoprire che fine abbia fatto Chiara.

Nunzio non mollerà affatto la presa: il suo scopo è quello di riuscire a mettersi in contatto con la sua amata Chiara e convincerla a tornare di nuovo a Napoli dopo la sua fuga.

E, proprio nel corso dei prossimi appuntamenti di Un posto al sole, arriveranno le prime segnalazioni del detective privato ingaggiato da Niko.