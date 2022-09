Definita l'insegnante più severa di Amici, Alessandra Celentano ricopre dal 2003 il ruolo di professoressa nel talent di Maria De Filippi, diventando per alunni e pubblico un punto fermo nel bene e nel male. Intervistata dal settimanale Oggi, la maestra ha fatto un bilancio della sua carriera, raccontando anche il modo in cui è variato il modo in cui i ballerini vivono l'esperienza televisiva. Oggi i danzatori vorrebbero ottenere subito il successo, ma Celentano ha chiarito che studiare nella scuola di Amici è ancora più dura di quanto può apparire in tv.

La maestra Celentano: 'La danza è un'arte totalizzante'

La schiettezza della maestra Celentano è diventata negli anni della sua permanenza ad Amici una certezza, ma Alessandra ne fa la sua bandiera, certa che essere sinceri permette ai giovani di affrontare il futuro in maniera più sicura. "Oggi i ragazzi sono più sgamati, più preparati a un’avventura di questo genere" ha svelato la maestra, aggiungendo però che gli alunni stessi sono i primi a rendersi conto di quanto impegnarsi sia duro. Ma non sono pochi coloro i quali riescono a raggiungere elevati traguardi una volta finito il programma proprio in virtù dello studio svolto.

"La danza è un’arte totalizzante, che chiede dedizione assoluta", ha detto la maestra, ricordando gli anni in cui lei era allieva.

Oggi però è come se i giovani non fossero pronti a sacrificarsi in nome dell'arte. Rimarcando di essere realista e non cattiva, termine che negli anni spesso le è stato affiancato, la maestra Celentano ha le idee molto chiare su chi sia stata la migliore allieva della scuola fino a oggi. "Anbeta Toromani, anche se non è stata una mia allieva" ha affermato chiaramente la professoressa.

In effetti, vista la carriera svolta dalla danzatrice, le parole della maestra sono aderenti alla realtà.

La previsione sul futuro di De Martino

Celentano, nella sua intervista, ha anche fatto riferimento ad altri ballerini passati per Amici. Tra questi Stefano De Martino, che per due anni di fila ha fatto parte della giuria del talent nella fase serale.

"L'avevo previsto", ha detto Celentano in riferimento alla carriera del compagno di Belen Rodriguez, oggi affermato conduttore che ha abbandonato la danza. La professoressa, insomma, aveva detto all'allievo Stefano che vista la sua voglia di protagonismo avrebbe fatto altro nella vita e così in effetti è stato.

Anche quest'anno Alessandra è pronta a valutare le esibizioni e il lavoro in sala dei nuovi alunni di Amici 22 e certamente non mancheranno i suoi rimproveri. Ma la maestra ha voluto ribadire che non si tratta di attacchi ma del suo modo di essere sempre sincera.