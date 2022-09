Il Grande Fratello Vip è iniziato da quasi una settimana e dentro la casa iniziano i primi screzi, il rapporto che sta creando più dinamiche è quello tra Luca ed Elenoire. La donna sostiene che Luca si sia innamorato di lei e che abbia paura ad ammetterlo, mentre lei si è sempre detta interessata a Salatino, avendo per lui una forte simpatia sin dal primo giorno.

Tuttavia questo ragionamento di Elenoire ha portato a un forte litigio nelle scorse ore fra i due, anche se c'è stato poi un chiarimento nella notte fra sabato 24 settembre e domenica 25.

Il chiarimento tra Luca ed Elenoire

Dopo una chiacchierata con gli altri compagni di avventura del Grande Fratello Vip, Luca sembra essere tornato sui suoi passi e pare aver capito che allontanarsi in quel modo da Elenoire, non era stata una cosa garbata.

Il giovane ha dunque invitato l’attrice a un chiarimento, lontano dagli occhi degli altri inquilini. Luca ha esordito, con la voce rotta dall’emozione, dicendo: “Scusami, mi rendo conto che a volte non ho tatto”. A questo punto Elenoire ha interrotto il Vip con un abbraccio, rimanendo in silenzio per qualche secondo. Sempre l’ex volto di Uomini e Donne ha poi aggiunto: “Non pensavo di dirti quelle cose, qui è molto dura e mi sembra di essere dentro a un videogioco”.

A questo punto la donna appoggia la testa sulla spalla di Luca e gli confessa: “Io non riesco a fare questo gioco se tu non ci sei”. A questo punto il giovane chef replica dicendo: “Questo gioco lo facciamo in due”.

A questo punto Elenoire è riuscita a trattenere le lacrime, Luca le ha chiesto il perché e lei ha risposto dicendo: “Perchè ti voglio bene”.

Pare dunque che il rapporto tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip sia migliorato ed entrambi stiano trovando un giusto equilibrio.

Elenoire felice per il chiarimento

Dopo il chiarimento con Luca, Elenoire si è recata nuovamente dalle sue compagne, per raccontare la propria felicità dopo aver ritrovato il sereno con Salatino.

Elenoire ha esordito dicendo di aver avvertito tanto la sua mancanza in questi giorni in cui non si sono parlati e hanno litigato, la sua amica Sara Manfuso le ha augurato che da ora tutto possa andare per il meglio e trovare un proprio equilibrio: “Adesso goditela per come è e prenditi il meglio che puoi. Nella vita ho capito che certe storie a volte sono destinate a non partire, poi invece sono già partite e neanche ce ne rendiamo conto”.

La prossima puntata serale del Grande Fratello Vip andrà in onda lunedì 26 settembre 2022 su Canale 5.