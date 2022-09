Ramon Agnelli è un ballerino di danza classica e partecipa all'edizione numero 22 di Amici grazie ad Alessandra Celentano; infatti è lei a sceglierlo e ad accoglierlo nella sua squadra. Nella sua carriera ha studiato nelle accademie più prestigiose e ha calcato i palcoscenici più importanti a livello mondiale, tra cui La Scala di Milano e il Metropolitan Opera House di New York.

Quanti anni ha Ramon Agnelli? Carta d'identità

Nome e cognome: Ramon Agnelli

Luogo di nascita: Milano

Data di nascita: sconosciuta

Età: 21 anni

Peso: ignoto

Altezza: sconosciuta

Professione: ballerino

Segno zodiacale: ignoto

La carriera artistica di Ramon Agnelli

Il ballerino intraprende la sua carriera di ballerino da giovanissimo.

Durante i suoi anni di formazione si specializza in danza classica studiando in diverse accademie, come l’Istituto Marcelline e l'Aub, l'Academia Ucraina di Balletto. Grazie al suo talento si esibisce nei teatri più prestigiosi del mondo, come la Scala di Milano e il Metropolitan Opera House di New York. Partecipa anche al Prix de Lausanne, la competizione interazionale per giovani ballerini, riuscendo ad arrivare in semifinale.

La partecipazione ad Amici nella squadra di Alessandra Celentano

Nel settembre del 2022, Ramon inizia la sua avventura nella scuola di Amici. Durante l'appuntamento dedicato alla composizione della classe viene scelto da Alessandra Celentano per far parte della sua squadra.

Il percorso del ragazzo, però, inizia abbastanza in salita: durante il secondo appuntamento del talent di Maria De Filippi, proprio Alessandra Celentano decide di sospendere la maglia a Ramon per alcuni comportamenti, da lei tenuti indecorosi, che il ragazzo ha avuto all'interno della casetta che condivide con gli altri concorrenti (tra questi farsi una maschera di bellezza in cucina, piuttosto che in bagno).

Ramon Agnelli ha un fidanzato?

Il ballerino è dichiaratamente omosessuale, ma al momento non è noto se abbia o meno un fidanzato.

Ramon Agnelli su Instagram

Ramon Agnelli ha un profilo Instagram dedicato principalmente alla sua carriera da ballerino. Lo seguono circa 8.600 follower.

La perdita della madre

Il ballerino non ha avuto una vita facile, infatti da piccolo ha perso la madre per una grave malattia.

È cresciuto insieme alla sorella.

Il video dell'ingresso del ballerino nel talent Amici

Ramon è specializzato in danza classica e durante l'appuntamento di esordio del talent si presenta con il balletto Fiamme a Parigi. Grazie alla sua bravura colpisce in maniera particolare la maestra Celentano, che decide di dargli un'opportunità e farlo entrare nella sua squadra.