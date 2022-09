Manca sempre meno all'inizio della ventiduesima edizione di Amici. Domenica 18 settembre verrà trasmessa su Canale 5 la prima puntata, che però dovrebbe essere registrata il giovedì precedente. Rumor piuttosto insistenti fanno sapere che Maria De Filippi avrebbe richiamato due ex allievi che si sono distinti nella scorsa stagione: LDA e Nunzio potrebbero essere i motivatori dei nuovi talenti della scuola, degli aiutanti da contattare nei momenti di difficoltà.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Dopo Nunzio un altro allievo di Amici 21 è stato accostato al cast della nuova edizione.

Voci sempre più insistenti, infatti, sostengono che un cantante e un ballerino dell'anno scorso potrebbero avere un ruolo fisso nella prossima stagione, quella che esordirà su Canale 5 il 18 settembre.

Secondo alcune indiscrezioni, Maria De Filippi avrebbe deciso di affidare a due suoi "pupilli" il ruolo di motivatori dei ragazzi che entreranno nella scuola tra poche settimane.

Ad aiutare i giovani artisti della classe 2022/2023 potrebbero essere il già citato Nunzio Stancampiano ed LDA. Quello di Luca D'Alessio è un nome nuovissimo; prima d'ora, infatti, non si era neppure ipotizzato il suo ritorno nel talent show in una veste inedita.

Il no a Milly Carlucci per Amici

Nunzio ed LDA, dunque, potrebbero partecipare ad Amici 22 in un ruolo pensato appositamente per loro.

Il successo che Stancampiano e D'Alessio hanno riscosso dentro e fuori dalla scuola (a tratti anche più dei finalisti o del vincitore Luigi Strangis) avrebbe spinto Maria De Filippi ad arruolarli per l'edizione in partenza a metà settembre.

Il ballerino di latinoamericano, però, potrebbe fare più cose nella scuola. Secondo dei rumor il siciliano sarebbe stato scelto anche come professionista della propria categoria di appartenenza, ovvero potrebbe diventare collega di Francesca Tocca e Umberto Gaudino.

Come se non bastasse, al giovane potrebbe essere affidata la conduzione di alcuni daytime che poi saranno trasmessi sul portale Witty Tv, un po' come ha fatto l'anno scorso Giulia Stabile sia per il talent Mediaset che per Tu sì que vales.

Per tornare alla "corte" della conduttrice che l'ha scoperto pochi mesi fa, Nunzio avrebbe detto no a Milly Carlucci, che pare si sarebbe esposta per proporgli il ruolo di maestro a Ballando con le Stelle 2022.

Cambiamenti tra i professori di Amici

Il possibile debutto di LDA e Nunzio, però, non è l'unica novità nel cast della ventiduesima edizione di Amici.

Da settimane, infatti, si sa che anche tra i professori ci sono stati degli addii, un ritorno e un esordio. Anna Pettinelli e Veronica Peparini non sono state riconfermate, Arisa rientra nella scuola dopo un anno di stop ed Emanuel Lo affianca Alessandra Celentano e Raimondo Todaro nella commissione di ballo.

Per quanto riguarda i nuovi allievi non si sa ancora molto. Nei giorni scorsi si è parlato del futuro di Mattia Zenzola nel programma che, a differenza di quello che pensavano i suoi fan, è tutt'altro che deciso.

Il ragazzo ha dovuto lasciare la scuola a un passo dallo scorso serale per colpa di un infortunio al piede ma, prima di abbandonare i compagni, il suo insegnante gli ha garantito che a settembre il banco sarebbe stato suo.

In realtà pare che il giovane abbia dovuto sostenere nuovamente tutta la trafila di casting per cercare di riconquistare quel posto che un anno fa è stato suo. Solamente se almeno un docente lo vorrà nella propria squadra Mattia indosserà per la seconda volta la maglia da titolare.