Sarebbe saltata all'ultimo momento la partecipazione di Nunzio Stancampiano a tutte le puntate della nuova edizione di Amici. Nelle scorse settimane, infatti, si è vociferato del possibile ritorno del siciliano nel cast come professionista ma, secondo i recenti accadimenti, sembrerebbe che il tutto sia saltato e che la redazione voglia puntare esclusivamente su Michele Esposito. Anche la relazione del ballerino con Cosmary Fasanelli non starebbe decollando e lei ora è totalmente concentrata sull'imminente debutto a Striscia la Notizia nel ruolo di velina.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Si rincorrono le voci sul cast della ventiduesima edizione di Amici. A meno di 24 ore dalla registrazione della prima puntata in rete si parla di un accordo che sarebbe saltato all'ultimo tra gli addetti ai lavori e un allievo dell'anno scorso.

Per tutta l'estate, infatti, si è parlato del possibile ritorno di Nunzio Stancampiano nella scuola in un ruolo inedito, ovvero quello di ballerino professionista.

Secondo alcune indiscrezioni il giovane avrebbe detto "no" a Milly Carlucci (che gli avrebbe proposto di fare il maestro di Ballando con le Stelle 2022) pur di rimanere accanto a Maria De Filippi, sua "mamma" televisiva.

A poche ore dal via, però, sul web sta impazzando l'indiscrezione secondo la quale il ballerino non figurerebbe nel nuovo corpo di ballo, perché la produzione gli avrebbe preferito un altro talento della passata stagione.

Chi va e chi resta ad Amici

Dopo aver preso in considerazione l'idea di inserire Nunzio tra i professionisti di Amici 22, gli addetti ai lavori ci avrebbero ripensato.

A rappresentare il genere latinoamericano, dunque, saranno ancora una volta Francesca Tocca (moglie di Raimondo Todaro) e Umberto Gaudino.

Un allievo della ventunesima edizione del talent di Canale 5, però, entrerà a far parte del cast fisso: si tratta di Michele Esposito, il ballerino classico che lo scorso maggio ha vinto la propria categoria e un montepremi di 50.000 euro.

Il giovane ha anticipato il suo ritorno nel programma di Maria De Filippi in un'intervista concessa a Lorella Cuccarini, anche lei riconfermata nel ruolo di professoressa di canto.

Nel corpo di ballo il pubblico ritroverà certamente Giulia Stabile, Elena D'Amario e Simone Nolasco, ormai colonne portanti dei ragazzi sia in sala prove che sul palco.

Il 18 settembre la prima puntata di Amici

In queste ore, però, Nunzio non è al centro dell'attenzione mediatica solo per il mancato debutto tra i professionisti di Amici 22. Sa giorni, infatti, la sua vita privata è su siti e riviste di gossip per risvolti non proprio positivi.

Dopo essere stati paparazzati mano nella mano in vacanza e in più occasioni, Stancampiano e Cosmary Fasanelli sembra si siano allontanati in modo piuttosto drastico. Da settimane, infatti, non si hanno notizie sulla neo coppia, anzi il padre della ballerina ha smesso di seguire il "genero" su Instagram ed entrambi stanno pubblicando frasi non proprio ottimiste sui rispettivi profili.

Martedì 13 settembre è stato ufficializzato che la ballerina sarà la nuova velina mora di Striscia la Notizia, in onda da fine mese con la conduzione di Luca Argentero e Alessandro Siani.

La giovane, dunque, è concentrata sulla carriera e non sembra esserci più spazio né Nunzio né per il discusso flirt che hanno cominciato a vivere alla luce del sole subito dopo la rottura di lei con Alex Wyse, anche lui protagonista della passata edizione di Amici.