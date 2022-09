Un inaspettato colpo di scena sarà al centro delle puntate della seconda stagione di Terra Amara in programma su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Ali Fekeli chiederà la mano a Hunkar Yaman quando si ritroveranno per le corsie dell'ospedale in attesa di notizie su Azize, colta da malore.

Terra Amara, anticipazioni: la relazione di Fekeli e Hunkar viene resa pubblica

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le puntate della seconda stagione, annunciano che Ali compierà il grande passo con Hunkar, ma non senza conseguenze.

Tutto inizierà quando Behice apparirà pronta a tutto pur di allontanare la matrona da Fekeli.

Per questo motivo la donna fingerà una distorsione alla caviglia per catturare l'attenzione dell'impresario. Un dettaglio che arriverà alle orecchie della signora Yaman, la quale apparirà gelosissima. I problemi per la donna, però, non finiranno qui quando sarà costretta a recarsi nel ranch di Ali per riprendersi sua madre Azize, la quale aveva fatto perdere le tracce per qualche ora.

Al mattino seguente Cukurova si risveglierà con una notizia sconvolgente. Sermin, infatti, renderà pubblica la storia di Hunkar e Fekeli attraverso le pagine di un quotidiano. Neanche a dirlo, la notizia desterà il malumore di Demir.

Azize ha un'emorragia celebrare, la matrona corre in ospedale

Nelle puntate della seconda stagione di Terra Amara, Demir rimarrà deluso dal comportamento della matrona.

L'uomo, infatti, non capirà come abbia potuto sua madre a iniziare una storia con il rivale di suo papà Adnan, tanto da non volerla più vedere.

Fekeli, nel frattempo, sarà oggetto di pettegolezzi da parte di tutta Adana. Ali non esiterà a puntare la pistola contro coloro che crede siano i responsabili della soffiata sul giornale.

Fortunatamente la rabbia dell'uomo verrà placata da Yilmaz e Mujgan. Sarà in questo frangente che questi ultimi scopriranno che Fekeli ha avuto una storia con la matrona più di 40 anni fa.

Nel frattempo alla tenuta Azize verrà accompagnata in ospedale. Mujgan informerà Demir che la sua nonnina ha avuto un'emorragia celebrare.

Saniye, a questo punto, chiamerà Hunkar per comunicarle le gravi condizioni di sua madre. Una notizia che porterà la matrona a correre presso il nosocomio per stare al fianco di Azize, nonostante il malcontento di Demir.

Ali fa la proposta di nozze alla signora Yaman

Ma i colpi di scena non finiranno qui, visto che anche Fekeli arriverà in clinica. Zuleyha, a questo punto, fermerà suo marito prima che possa far del male all'uomo, arrivato insieme a Yilmaz. Sarà in questo frangente che Ali sorprenderà tutti chiedendo alla signora Yaman di sposarlo, come avrebbe dovuto fare quarant'anni prima. Una proposta di nozze che lascerà tutti i presenti senza parole, in particolare Demir, il quale non riuscirà a credere a ciò appena udito.