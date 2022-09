Domenica 25 settembre andrà in onda la seconda puntata della nuova edizione di Amici, le cui anticipazioni sono già disponibili in rete da mercoledì scorso. Anche se durante la registrazione non c'è stata nessuna eliminazione, tre allievi della classe sono finiti a rischio come conseguenza dei voti bassi che hanno ottenuto nelle gare di ballo e canto della giornata. La decisione dei professori su Rita, Wax e Andre sono state comunicate ai diretti interessati a porte chiuse, ovvero nello studio vuoto senza pubblico.

Aggiornamenti sul prossimo speciale di Amici

La ventunesima edizione di Amici sta entrando nel vivo. Domani, 25 settembre, Maria De Filippi condurrà la seconda puntata della nuova stagione del suo longevo talent-show, quella nella quale i professori inizieranno a palesare preferenze e perplessità sui 19 ragazzi della classe.

Le anticipazioni dello speciale che è stato registrato mercoledì 21, fanno sapere che le prime gare interne che ci sono state (due per categoria, quattro in tutto) hanno emesso dei verdetti.

Rita ha ricevuto il voto più basso tra i ballerini, mentre Wax e Andre sono i cantanti che hanno convinto meno la giudice Ornella Vanoni.

Questi tre talenti sono finiti a rischio eliminazione, ma i loro esami davanti alla commissione non sono stati mostrati al pubblico presente in studio.

Incertezza sui percorsi di due cantanti e una ballerina di Amici

Esattamente come accade nella fase serale, anche nelle puntate pomeridiane di Amici Maria ha deciso di non svelare tutto e subito. Dopo aver fatto uscire il pubblico dallo studio, sono cominciati gli esami dei tre allievi a rischio: la ballerina Rita e i cantanti Wax e Andre si sono esibiti davanti al proprio prof di riferimento per convincerlo di meritare un'altra possibilità.

I destini dei tre ragazzi sono nelle mani di Arisa e di Alessandra Celentano, tutor dei primi alunni di quest'anno a classificarsi ultimi nelle gare settimanali che vengono giudicate da esperti di canto e danza esterni al cast.

Se i giovani sono stati riconfermati oppure no, lo si saprà con certezza guardando la puntata del 25 settembre (o probabilmente il daytime di lunedì 26 se lo speciale non dovesse andare in onda per intero domani pomeriggio), attesissima anche per il ritorno sul palco dell'amatissimo Mattia Zenzola.

Il ballerino di latinoamericano ha conquistato per l'ennesima volta Raimondo Todaro, che anche in quest'occasione gli ha dato fiducia ha confermato di puntare molto su di lui da qui all'inizio del prime time.

I migliori della classe di Amici

Tra gli altri spoiler della seconda puntata di Amici 22, ci sono anche i premi che due allievi si sono aggiudicati nel corso della registrazione.

La ballerina Ludovica ha vinto la possibilità di eseguire una coreografia al concerto di Marco Mengoni del 22 ottobre a Roma, mentre Aaron ha convinto tutti con il suo inedito che sarà prodotto da un professionista.

Un talento che non convince affatto la maestra Celentano, invece, è Asia. L'allieva che Raimondo Todaro ha voluto nella scuola, è considerata dalla prof di classico la più scarsa tecnicamente: anche per questo motivo ha criticato il collega che ha dato un'opportunità a chi secondo lei non lo merita.

Alessandra, però, sta facendo discutere anche per le parole forti che ha rivolto alla sua alunna Rita alla fine di una difficile lezione. Senza girarci troppo intorno, la docente ha detto alla ballerina che fisicamente non va bene, che è troppo gonfia e che bisogna studiare un piano per modellare il suo aspetto e renderlo più armonioso e adatto ai movimenti che fa sul palco.