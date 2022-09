La maestra Alessandra Celentano non guarda in faccia a nessuno e questo venerdì 23 settembre, i telespettatori di Amici ne hanno avuto la conferma. Alla fine del daytime odierno, infatti, è stato mostrato un confronto che Alessandra ha avuto con la sua alunna Rita dopo una giornata di lezioni: la ragazza è stata redarguita sul suo aspetto fisico, secondo la docente troppo gonfio e possente per il genere di danza che vuole rappresentare nella scuola.

Aggiornamenti dalla scuola di Amici

Si è appena conclusa la prima settimana di daytime di Amici 22.

I telespettatori hanno cominciato a conoscere i 19 ragazzi della nuova classe, ma anche le preferenze che i professori hanno sia nel canto che nel ballo.

Venerdì 23 settembre, ad esempio, Alessandra Celentano è stata protagonista di un paio di momenti che stanno creando chiacchiericcio sui social network.

Dopo aver ribadito che secondo lei Asia Bigolin non merita il banco che Raimondo Todaro le ha dato una settimana fa, la maestra "ha fatto le pulci" anche ad un'alunna del suo team.

Il pubblico a casa, infatti, ha assistito alla fine di una lezione tra la docente di danza classica e Rita, dopo la quale c'è stata un breve ma significativo scambio di battute su un argomento piuttosto delicato.

Le dure parole della docente di Amici

Dopo aver corretto gli errori che Rita faceva nell'eseguire una coreografia per la seconda puntata di Amici, la maestra Celentano l'ha presa da parte dicendole che dovevano parlare di una cosa importante.

"Devo dirti che il tuo fisico non va bene", ha esordito la professoressa di danza classica prima di precisare che le sue parole sono riferite esclusivamente al ballo e ai canoni estetici che dovrebbe avere un'artista secondo lei.

"Sei troppo gonfia", ha aggiunto Alessandra mentre la ragazza annuiva con il capo.

La storica docente del talent-show ha anche ipotizzato l'inizio di un lavoro specifico per provare a definire le forme della giovane, secondo lei troppo evidenti per la sua altezza e per la presenza scenica che riesce ad avere sul palco.

Rientrata in casetta, Rita non è riuscita a trattenere le lacrime, ma lo sfogo non è stato perché c'è rimasta male per quello che la maestra le ha detto.

"Piango perché so che è vero e, anche se ho fatto di tutto, non ce la faccio a migliorarmi", ha proseguito l'allieva.

Anche Asia Bigolin in lacrime ad Amici

Rita non è l'unica ad aver pianto oggi in seguito ad alcune critiche della maestra Celentano.

All'inizio della puntata di Amici del 23 settembre, infatti, anche Asia si è lasciata andare alle lacrime quando ha letto le parole con le quali la professoressa Alessandra l'ha descritta, ovvero come un'artista amatoriale che non meriterebbe il banco perché troppo impreparata soprattutto tecnicamente.

Raimondo Todaro ha spronato l'alunna della sua squadra a dimostrare che la docente di danza classica si sbaglia (o magari a farle cambiare idea in futuro), per questo ha accettato il compito che le è stato assegnato per il secondo speciale di domenica pomeriggio.

Se Asia riuscirà a cavarsela soprattutto grazie al supporto del suo insegnante di riferimento, per Rita il prossimo appuntamento condotto da Maria De Filippi sarà difficile e la vedrà a rischio eliminazione.

Il giudice Giuseppe Gioffrè, infatti, mettere la giovane all'ultimo posto della classifica generata da voti assegnati a delle esibizioni improvvisate.

Il destino della ballerina, però, è ignoto, perché la decisione della maestra se confermare, sospendere o eliminare la sua allieva è stata presa a porte chiude e quindi nello studio senza pubblico.