Non si ferma l'appuntamento settimanale con le puntate de "Il Paradiso delle Signore", la nota soap opera ambientata nel capoluogo lombardo tra gli anni cinquanta e gli anni sessanta, con protagonisti Pietro Genuardi, Vanessa Gravina, Giusy Buscemi, Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi. Le anticipazioni che riguardano gli episodi che andranno in onda la prima settimana di ottobre, ossia da lunedì 3 a venerdì 7, rivelano tante novità e colpi di scena. Fra questi, emergono in particolare l'infortunio di Irene, a causa del quale la stessa non potrà prendere parte alla gara di twist assieme a Salvatore, la promozione di Frigerio a vice della Contessa di Sant'Erasmo, la sorpresa di Ezio a Zanatta in occasione dell'anniversario del loro primo incontro e l'uscita di prigione di Gloria.

"Il Paradiso delle Signore" va in onda su Rai 1 tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16:05. Le puntate della soap opera possono essere riviste in streaming oppure on demand su RayPlay in qualunque momento.

Spoiler de 'Il Paradiso delle Signore' da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre: La Contessa nomina Frigerio sua vice

Vittorio è distrutto per il fatto di non essere stato capace di riappropriarsi del Paradiso: l'uomo si sente tradito da Matilde e dalla Contessa. Poiché Zanatta teme che Colombo dimentichi l’anniversario del loro primo incontro, Bavaro fa di tutto per rincuorarla.

Intanto, Salvatore vuole prendere parte a una gara di ballo nella quale sono messi in palio i biglietti per una crociera, al fine di fare una sorpresa a Imbriani.

Irene è impegnata a impartire delle lezioni di twist al ragazzo, ma, purtroppo, durante le prove ha un infortunio. Adelaide, invece, nomina Frigerio sua vice nella gestione dell'atelier, concedendole totale indipendenza nel suo lavoro ma ad una precisa condizione: la Contessa vuole che Matilde distrugga Flora.

Stefania viene intervistata dalla Rai in merito alla sua pubblicazione

A seguito dell'infortunio, Cipriani vuole che Salvatore venga accompagnato da Elvira alla gara di ballo; nel frattempo, Adelaide aiuta Marcello a realizzare i piani di quest'ultimo. Mentre Flora e Umberto temono la presenza di Frigerio al Paradiso, Ezio viene aiutato da Gemma nell'organizzazione di una sorpresa a Zanatta in occasione del loro anniversario

Elvira non vuole partecipare alla gara di ballo, in quanto ha paura di essere presa in giro, tuttavia Salvatore fa di tutto per convincerla.

Stefania viene intervistata da una troupe della Rai riguardo la sua pubblicazione, ma, poiché nel corso dell'intervista non cita Marco nei ringraziamenti, il ragazzo rimane profondamente deluso. Elvira e Salvatore vincono la gara di twist, mentre nella famiglia Colombo fervono i preparativi per l'arrivo di Veronica.

Gloria esce dal carcere

Stefania fa di tutto per conquistarsi il perdono del fidanzato, mentre la Contessa escogita un piano per aiutare Marcello. Purtroppo, però, l'incontro con Fumagalli non procede come la donna si sarebbe aspettata. Frigerio rimane colpita dai bozzetti di Maria, a differenza di Flora, la quale, invece non riesce a trovare il tessuto adatto alla collezione.

Mentre Colombo fa di tutto per far uscire la madre dalla prigione, la Contessa comunica a Barbieri di avere trovato per lui un impiego [VIDEO] al fianco di uno dei più importanti banchieri italiani. Intanto, Veronica attende con trepidazione l’annullamento del matrimonio dell'amato; Colombo, invece, riceve una bellissima notizia: la madre è uscita dal carcere.