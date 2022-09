Nel pomeriggio del 28 settembre è stata registrata la terza puntata di Amici 22, il talent show condotto da Maria De Filippi, assistita dai sei professori di canto e di ballo: Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Arisa, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Nella puntata, che andrà in onda domenica 2 ottobre, non sono mancati i colpi di scena, tra ospiti, sfide, maglie sospese e provvedimenti disciplinari.

Amici 22, tra gli ospiti della terza puntata Achille Lauro e I Pinguini Tattici Nucleari

La terza puntata di Amici 22 si è aperta con la ricerca dell’identità del misterioso fidanzato di Alessandra Celentano: sul led è stata mostrata una foto della Maestra con un mazzo di fiori e i presenti hanno cercato di indovinare chi fosse il mittente.

Non sono mancati poi gli ospiti: Achille Lauro ha giudicato la gara cover, mentre Anbeta ha giudicato la gara di ballo. I Pinguini Tattici Nucleari invece si sono esibiti in alcuni nei loro brani più celebri.

Per quanto riguarda la classifica stilata da Anbeta, l'ex ballerina di Amici nonché pupilla di Alessandra Celentano ha posto al vertice della classifica Ludovica, seguita da Mattia, Megan e Ramon al secondo posto pari merito. Terzo posto per Gianmarco e Samuel, mentre dietro c'è Samuele. In quinta posizione Maddalena e all'ultimo posto invece Asia, già aspramente criticata da Celentano per le sue carenze tecniche.

C'è stata anche una gara inediti, giudicata da Max Brigante, nella quale si sono sfidati per scelta dei loro compagni Tommy Dali, Niveo e Wax.

A vincere è stato Tommy.

La gara di cover giudicata da Achille Lauro, invece ha visto trionfare Wax e Ndg, mentre Tommy Dali è arrivato alle loro spalle. Terzo posto pari merito per i due allievi di Arisa Federica e Andre. In quarta posizione invece Piccolo G, Aaron e Niveo.

Tommy e Niveo erano esonerati dalla gara cover, ma nonostante questo hanno voluto partecipare per dimostrare il lavoro fatto durante la settimana.

Amici 22, Ramon nuovamente sospeso, per tutti arriva un provvedimento disciplinare

La maestra Alessandra Celentano ha scelto di sospendere anche questa settimana la maglia al suo ballerino classico Ramon Agnelli. L'allievo, che aveva già ricevuto la sospensione la scorsa settimana, secondo la sua insegnante non ha tenuto un comportamento adeguato e consono all'interno della casetta e per questo ha voluto punirlo privandolo della felpa di Amici e quindi del banco.

Anche per tutti gli altri allievi è arrivato un provvedimento disciplinare: i ragazzi sono stati sorpresi a non rispettare le regole al rientro in casetta dalla puntata e per questo motivo la produzione ha deciso di mettere in sfida immediata gli ultimi classificati delle gare di canto e di ballo.

Piccolo G, Niveo e Aaron hanno affrontato la sfida e si sono salvati, riconquistando così il loro banco.

Amici 22, Mattia Zenzola fa commuovere il pubblico

Tra gli allievi di Amici 22 c'è anche il ballerino di latino americano Mattia Zenzola. Quest'ultimo aveva già preso parte alla scorsa edizione del talent show, ma a causa di un'infortunio aveva dovuto abbandonare il programma.

In puntata Mattia ha raccontato il difficile momento in cui ha dovuto rinunciare al suo sogno e il periodo successivo, che è stato per lui buio. Il ballerino però ha raccontato di essere riuscito a trovare il lato positivo e di essersi impegnato per migliorare la tecnica.