Questo venerdì 30 settembre debutta su Canale 5 la fiction Viola come il mare, che vede come protagonisti Francesca Chillemi nei panni di Viola Vitale, giornalista di cronaca nera con la passione per le indagini, e Can Yaman, in quelli dell'ispettore di Polizia Francesco Demir, per metà siciliano e per metà turco.

Nella puntata in onda questa sera, Francesco e Viola si incontreranno per la prima volta e inizialmente si scontreranno, ma poi formeranno una coppia affiata sul lavoro e forse anche nella vita privata.

Viola come il mare, le anticipazioni della prima puntata

La serie Viola come il mare debutterà questa sera - venerdì 30 settembre - su Canale 5 e terrà compagnia ai telespettatori per sei puntate. La fiction segue le vicende di Viola, giornalista di cronaca nera che da Parigi fa ritorno a Palermo, sua città natale, per mettersi sulle tracce del padre. Proprio a Palermo Viola incontrerà l'ispettore Francesco Demir: i due formeranno un'inedita coppia investigativa.

La trama della prima puntata racconta che Viola Vitale, dopo anni trascorsi a Parigi a lavorare nell'ambito della moda, decide di tornare a Palermo per ritrovare il padre, di cui si ricorda a malapena, ma che deve ritrovare per comunicargli delle cose di estrema importanza.

Proprio mentre Viola si metterà sulle tracce del padre ed emergeranno su di lui novità eclatanti, la giornalista incontrerà per la prima volta l’ispettore capo Francesco Demir. Viola dimostrerà di avere un gran fiuto nelle indagini e proprio questo sua peculiarità spingerà Francesco a coinvolgerla nei casi più spinosi che si trova a dover risolvere.

I due formeranno così una coppia inedita ma molto affiatata, in grado di risolvere anche i casi più complessi.

In particolar modo, nel corso della prima puntata, Francesco e Viola indagheranno sulla morte di un uomo: il fiuto della giornalista si rivelerà determinante nel risolvere il caso.

Chi è Viola Vitale nella fiction Viola come il mare

Il personaggio di Viola Vitale è una ex Miss Italia - proprio come Francesca Chillemi nella vita reale - e con i soldi del premio si è pagata l’università. Viola è diventata così una giornalista e si è trasferita in Francia dove ha iniziato a lavorare nel mondo della moda. Dopo 10 anni trascorsi a Parigi però Viola sente il bisogno di tornare a Palermo per rintracciare il padre e fargli delle importanti rivelazioni. Qui Viola inizia a lavorare in un piccolo giornale online come giornalista di cronaca nera e si ritroverà a lavorare a stretto contatto con l'ispettore capo Francesco Demir. L'aiuto di Viola sarà fondamentale nelle indagini, grazie ad una particolarità che ha scoperto di avere: Viola infatti riesce a vedere i sentimenti delle persone che la circondano grazie alla sinestesia, che le permette di associare un determinato colore alle persone.

Can Yaman è Francesco Demir in Viola come il mare

Accanto a Francesca Chillemi in Viola come il mare c'è anche Can Yaman, che interpreta l'ispettore capo Francesco Demir, per metà Palermitano e per metà turco. Francesco ama il suo lavoro, per il quale ha un talento innato, che lo porta sempre a trovare la verità, ma non solo. Il bell'ispettore, infatti, ama anche le donne e soprattutto gli piace conquistarle. Francesco però non crede nel matrimonio e nelle relazioni stabili e in questo é molto diverso da Viola, la quale sogna da sempre il grande amore e il principe azzurro.