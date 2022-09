Mercoledì 28 settembre durante il consueto appuntamento con Uomini e Donne, al centro dello studio si è consumato un acceso confronto tra l'ex tronista Davide Donadei e Chiara Rabbi. I due sono stati fidanzati per quasi due anni, salvo poi lasciarsi questa estate, secondo lui, a causa dell'eccessiva gelosia della fidanzata.

Una volta single, Davide ha ripreso ad uscire e a frequentare diverse ragazze, tra cui la Tiktoker Giulia Paglianiti, l'ex allieva di Amici 20 Arianna Gianfelici e la dama del trono over di Uomini e Donne, Roberta Di Padua. Proprio l'interesse di quest’ultima nei confronti di Davide non è per niente andato giù a Rabbi, la quale ha più volte lamentato le eccessive attenzioni che la dama riservava a un ragazzo fidanzato.

Cosa è successo tra Davide Donadei, Chiara Rabbi e Roberta di Padua

Durante il confronto avvenuto a Uomini e donne tra Davide Donadei e Chiara Rabbi è stata presente anche Roberta Di Padua: la dama del trono over, infatti, ha sempre dimostrato interesse nei confronti dell'ex tronista, a quanto pare ricambiato da Davide.

Per questo motivo, anche mentre Donadei era fidanzato con Chiara, lui e Roberta hanno continuato a sentirsi di tanto in tanto, scambiandosi dei messaggi su Instagram. Proprio questi messaggi, ha rivelato Davide, sono stati più volte motivo di discussione tra lui e Chiara, la quale ha confermato in studio di aver provato gelosia nei suoi confronti.

Dopo la fine della loro storia, Roberta e Davide si sono rivisti a Napoli e tra i due c'è stato anche un bacio.

La dama, però, non ha mai voluto andare oltre e ad oggi tra i due non ci sarebbe nulla.

Arianna Gianfelici si scaglia contro Davide Donadei

Mentre andava in onda la puntata di Uomini e Donne con il confronto tra Davide, Chiara e Roberta, Arianna Gianfelici pubblicava sul suo profilo Instagram una storia nella quale si scagliava duramente contro l'ex tronista, lasciando anche intendere di avere avuto una liaison con Donadei.

Gianfelici, infatti, ha fatto sapere che con lei Davide non si è fatto alcun problema per quanto riguarda l’età e ha anche fatto capire di essere stata illusa dal ragazzo: “Tranquilla. Tanto con me i problemi di età non se li è fatti, Robè. Vai Davidino, continua a fare queste figure di m…“

Già questa estate, era emerso un Gossip a proposito di una possibile frequentazione tra Davide e Arianna in seguito alla pubblicazione da parte dei diretti interessati di alcuni video su TikTok nei quali apparivano particolarmente complici e affiatati.

Nessuno dei due, però, nel corso di questi mesi ha mai confermato o smentito il flirt, almeno fino ad oggi, quando Arianna ha pubblicato la storia incriminata sui suoi social network.

Chi è Arianna Gianfelici, ex flirt di Davide Donadei

Arianna Gianfelici è una cantante ed ex allieva di Amici 20, la quale era entrata nella scuola grazie all'apprezzamento nei suoi confronti da parte di Rudy Zerbi. Nelle prime settimane di scuola, però, la giovane ha dimostrato di faticare ad adattarsi ai ritmi di Amici e per questo, più volte non si è presentata a lezione. Rudy ha deciso così di eliminarla dal programma. In suo soccorso era però intervenuta Arisa che aveva deciso di darle una nuova possibilità.

Arianna, nel corso della sua permanenza all'interno del talent, aveva dovuto affrontare diverse sfide ed è stato proprio durante quella contro la collega Elisabetta che era stata eliminata, dovendo così lasciare la scuola.