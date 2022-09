Veronica Peparini non fa parte del cast di Amici 22 e il suo fidanzato Andreas Muller sbotta sui social. Questa domenica pomeriggio è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, proposto al pubblico con un cast in parte modificato.

Fuori dai giochi le prof Veronica Peparini e Anna Pettinelli, le quali hanno lasciato spazio rispettivamente alla new entry Emanuel Lo e al ritorno della cantante Arisa, in passato già protagonista della ventesima edizione del programma Mediaset.

Veronica Peparini fuori dal cast di Amici 22

Nel dettaglio, la prima puntata di Amici 22 è stata caratterizzata non solo dalla formazione della nuova classe di allievi che si metteranno in gioco nel corso dell'anno, ma anche dall'arrivo dei nuovi professori della scuola.

Sono state estromesse Veronica Peparini e Anna Pettinelli: la prima, dopo ben dieci anni di permanenza nel cast dello show, ha lasciato spazio alla new entry Emanuel Lo, coreografo e noto al pubblico anche per la sua storia d'amore con la cantante Giorgia.

Proprio mentre su Canale 5 andava in onda la puntata d'esordio di questa ventiduesima edizione, ecco che Andreas Muller, compagno di Veronica Peparini ed ex allievo della scuola di Canale 5, ha pubblicato un lungo post fiume in cui ha sbottato per l'assenza della sua amata nel cast.

Andreas Muller sbotta per l'assenza di Veronica Peparini ad Amici 22

"Credo che in questi anni ballerini, coreografi e colleghi si sono ispirati a te, al tuo stile. Hai solo fatto ciò che amavi e come piaceva farlo a te. Hai dato modo a migliaia di ballerini di esprimersi", ha scritto Andreas Muller nel suo post-sfogo pubblicato su Instagram durante la messa in onda di Amici 22.

"Hai pugnalate alle spalle, leccac..o. intorno e comunque porgi sempre loro un sorriso", ha aggiunto ancora il ballerino che tuttavia non si è sbilanciato più di tanto in merito a queste "pugnalate" di cui ha parlato nel suo post social.

"Sono qui a sostenerti e a dirti che il cambiamento nella vita può solamente portarsi ad esplorare qualcosa in più di noi", ha chiosato Andreas Muller, che ha voluto così incoraggiare la sua amata Veronica Peparini a voltare pagina e andare avanti dopo questo capitolo durato 10 anni.

L'assenza della prof Peparini spiazza il pubblico di Amici 22

Sta di fatto che l'assenza in studio della prof Peparini, così come quella di Anna Pettinelli, ha particolarmente colpito il pubblico di Amici 22.

Diversi telespettatori, sui social, non hanno fatto i salti di gioia sui social dopo aver visto in studio i due nuovi professori che terranno banco nel corso delle prossime puntate del talent show.