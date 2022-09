Cambio di programmazione per Una Vita, la soap opera ambientata ad Acacias 38 che si avvia verso il gran finale. Visto il ritorno di Amici, Mediaset ha dovuto modificare la messa in onda del primo pomeriggio di Canale 5 e non solo. Nel frattempo si attende il gran finale della soap, previsto per novembre. Ma cosa verrà trasmesso al suo posto? Di seguito tutti i dettagli.

Una Vita, nuova programmazione su Canale 5

Come ogni anno a settembre Mediaset inaugura il nuovo palinsesto, con novità e graditi ritorni. Tra questi c'è la puntata speciale di Amici condotta da Maria De Filippi, che occupa la prima parte del pomeriggio della domenica su Canale 5.

Inevitabile il cambio di programmazione, che coinvolge anche Una vita. La soap opera verrà cancellata la domenica per lasciare spazio alla nuova edizione di Amici. Niente variazioni invece per gli appuntamenti settimanali con la soap opera ambientata ad Acacias 38, che continuerà a essere trasmessa dal lunedì al venerdì alle 14:10, e il sabato dalle ore 14:50 con una puntata e mezza.

Quando finisce Una Vita

Ormai è certa la notizia della fine della soap, dopo ben dieci anni di programmazione. Nel finale di Una Vita ci sarà il riscatto di Casilda, che insieme a Fabiana e Servante vincerà alla lotteria, diventando ricchissima. Per la prima volta la dolce domestica sarà vestita di tutto punto e con un fare da signora.

Tuttavia Casilda resterà da Rosina, che riabbraccerà Leonor, tornata ad Acacias con ottime notizie: è madre di tre gemelle e presto il suo grande amore Inigo la raggiungerà per restare nel quartierino. Come svelano le trame finali di Una Vita, Jacinto uscirà di scena, mentre Genoveva perderà la vita, uccisa da Aurelio. A ereditare tutti i suoi beni sarà Gabriela, la figlia che ha tenuto segreta per tanti anni.

Le ultime puntate di Una Vita andranno in onda a novembre, ma per i telespettatori Mediaset c'è una bellissima sorpresa.

Cosa andrà in onda dopo Una Vita

Le ultime puntate di Acacias 38 verranno trasmesse a novembre. Dopo la fine di Una Vita e per i telespettatori ci sarà una graditissima novità, ovvero il ritorno di Terra Amara su Canale 5 con le nuove puntate.

Visto l'enorme successo della soap, Mediaset ha deciso di stoppare temporaneamente gli episodi, per poi mandare in onda quelli inediti dopo la chiusura di Una Vita.

Mediaset ha acquistato i diritti per tutte le quattro stagioni di Terra Amara, che terrà compagnia ai fan per moltissimo tempo. L'appuntamento è a novembre, nello stesso orario in cui va in onda Una Vita. Nell'attesa sarà interessante vedere che cosa succederà in quel di Acacias 38, in inda dal lunedì al sabato alle 14:10 dopo l'episodio di Beautiful.