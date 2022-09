Roberta Di Padua, rientrata nel parterre del trono over di Uomini e donne, potrebbe aver già trovato l'amore tra i cavalieri del dating show. La dama, secondo quanto riportano le anticipazioni delle prime registrazioni del programma, è uscita con Alessandro Vicinanza, che lo scorso anno ha frequentato per un certo periodo Ida Platano. Dopo una prima conoscenza, Roberta e Alessandro avevano preferito fermarsi, non trovando punti in comune. Evidentemente però negli ultimi giorni qualcosa è cambiato, perché sul web circolano delle foto in cui si possono riconoscere perfettamente i due mentre passeggiano mano nella mano.

Questa segnalazione è stata inviata a Deianira Marzano da un utente anonimo, che parla addirittura di innamoramento.

Le foto di Alessandro e Roberta

Non sempre la prima impressione è quella che conta: questo potrebbe spiegare le segnalazioni che circolano nelle ultime ore sui social e che vedono protagonista Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. I due, ritrovatosi faccia a faccia nelle prime registrazioni di Uomini e Donne per la stagione 2022/2023, hanno deciso di incontrarsi fuori dagli studi, ma la volta successiva hanno dichiarato di non voler continuare a vedersi. Alcuni utenti social, però, hanno inviato a Deianira Marzano degli scatti che non lasciano spazio a dubbi. Roberta e Alessandro appaiono sereni e in perfetta sintonia tanto da camminare tra la folla tenendosi per mano.

Scoop in arrivo su Roberta?

"Roberta Di Padua ha detto che a breve uscirà lo scoop", ha scritto un utente alla blogger. Ma non è finita qui, perché altre foto sono giunte a Deinaira con tanto di messaggi riguardanti l'inedita coppia. "Di Padua sta con Alessandro, li abbiamo incontrati a una festa stasera innamorati e felici", si può leggere nella storia su Instagram che riprende i suddetti messaggi.

Inoltre sembrerebbe che i due non abbiano potuto fare delle foto con i fan perché ancora la notizia deve essere resa pubblica.

In ogni caso, qualche scatto rubato dei due circola già, ma molto probabilmente Roberta e Alessandro prima di mostrarsi sui rispettivi profili social insieme devono prima parlarne in trasmissione, proprio per portare rispetto alla redazione che ha dato loro la possibilità di conoscersi.

érima di poter essere certi della nascita di un nuovo amore occorre attendere la conferma dei diretti interessati o quantomeno le anticipazioni del programma, la cui prossima registrazione è prevista a giorni. Per vedere la prima puntata della stagione di Uomini e Donne, invece, occorrerà attendere martedì 20 settembre, visto che la puntata prevista per lunedì 19 è slittata per la messa in onda dei funerali della regina Elisabetta II.