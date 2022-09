Emozionanti novità saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara, che i telespettatori avranno modo di seguire nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler della prima stagione, attualmente in onda in Italia, rivelano che Yilmaz Akkaya dimostrerà di non essere del tutto sincero con la dottoressa Mujgan Hekimoglu, infatti le ometterà della sua passata storia d'amore con Zuleyha Altun, la donna che gli ha spezzato il cuore.

Terra Amara, anticipazioni: Akkaya mette gli occhi addosso su Hekimoglu

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le prossime puntate, svelano che la storia tra Yilmaz e la dottoressa Hekimoglu inizierà sotto un velo di bugie.

Tutto inizierà quando la donna, specializzata in pediatria, giungerà a Cukurova per lavorare in ospedale, dopo essersi rifiutata di collaborare con suo padre in una clinica privata. In più occasioni Mujgan farà la conoscenza dei membri della famiglia Yaman. In particolare Zuleyha e Demir ricorreranno alle sue cure quando il piccolo Adnan accuserà una febbre elevatissima.

Nel frattempo Yilmaz inizierà a interessarsi alla dottoressa, soprattutto quando Altun gli dirà che non ci sono più speranze di un loro ritorno di fiamma. Difatti la protagonista ammetterà di amare solo Demir e la famiglia che ha costruito insieme a lui. Per questo motivo Akkaya capirà che è giunto il momento di rifarsi una vita, tanto da mettere gli occhi addosso sulla dottoressa Hekimoglu.

Yilmaz non rivela a Mujgan di aver avuto una storia con Zuleyha

Nelle puntate della prima stagione di Terra Amara, Yilmaz farà un'omissione molto importante a Mujgan: non le racconterà di aver avuto una storia con Zuleyha, sebbene le abbia confidato di essere stato in carcere con Fekeli, in quanto accusato di aver ucciso un uomo per difendere la sua ex fidanzata.

Proprio per questo la dottoressa non capirà perché Akkaya nutra così tanto astio nei riguardi di Demir, nonostante sappia che abbia lavorato per lui.

Fekeli consiglia al figlioccio di essere sincero con la dottoressa

Tuttavia il comportamento di Yilmaz indispettirà perfino Fekeli, il quale non esiterà a farglielo presente. Ali, infatti, capirà che il figlioccio non ha raccontato alla dottoressa che ha avuto una storia con Zuleyha, durante una cena per le presentazioni ufficiali in famiglia.

Per questo motivo il padrino lo inviterà a essere sincero con la nuova fidanzata, prima che venga a scoprire la verità da qualcun altro. Cosa deciderà di fare Akkaya? Ammetterà a Hekimoglu la verità o preferirà ancora mentire?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo.