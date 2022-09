Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne dell'8 settembre 2022 rivelano che si è tornato a parlare della coppia storica del trono over, composta da Ida e Riccardo.

I due continuano ad essere al centro dell'attenzione e, questa volta, a spingere un loro confronto in studio, è stata anche la padrona di casa Maria De Filippi.

Spazio anche alle vicende di un'altra protagonista storica del trono over, tornata in studio dopo un periodo di assenza: trattasi della dama Roberta Di Padua.

Nuovo confronto tra Ida e Riccardo: registrazione U&D dell'8 settembre

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni relative alla registrazione di Uomini e donne dell'8 settembre 2022, rivelano che in studio Ida e Riccardo si sono ritrovati di nuovo ai ferri corti.

Le discussioni tra i due ex continuano ad essere all'ordine del giorno, soprattutto dopo che la dama siciliana ha scelto di intraprendere delle nuove frequentazioni e, in tal modo, mettere la parola fine a quello che c'è stato con Riccardo.

E così, il cavaliere, si è ritrovato prima a discutere in maniera piuttosto animata con uno dei nuovi pretendenti di Ida e successivamente anche con la sua ex stessa.

Ma, il vero colpo di scena di questa nuova registrazione del programma, è arrivata quando a prendere la parola è stata Maria De Filippi.

Maria De Filippi 'spinge' su Ida e Riccardo: anticipazioni U&D

Le anticipazioni su U&D rivelano che, in studio, Riccardo Guarnieri continuava a ribadire il fatto che Ida fosse ancora innamorata di lui, motivo per il quale ha attirato l'attenzione della conduttrice, che ha cercato di vederci chiaro in questa vicenda.

Secondo Maria De Filippi, se Riccardo continua a sostenere che Ida sia innamorata di lui, qualcosa di vero dovrà pur esserci.

Insomma, la conduttrice del talk show pomeridiano di Canale 5, sembra avere fiducia nelle sensazioni di Riccardo Guarnieri, motivo per il quale ha scelto di "spingere" nuovamente un loro confronto in studio, dopo quelli delle registrazioni precedenti che non avevano portato a nessun risultato positivo.

Riccardo si commuove, torna Roberta: anticipazioni U&D registrazione 8 settembre

Le nuove anticipazioni del programma Mediaset, rivelano che Maria De Filippi ha chiesto ad Ida di stilare un elenco dei pregi di Riccardo Guarnieri e quindi mettere in evidenza solo le cose belle che ha trovato in lui.

Nel momento in cui la dama siciliana ha cominciato a stilare questo elenco, ecco che Riccardo Guarnieri non ha saputo trattenere la sua commozione. Le parole di Ida lo hanno toccato e questo potrebbe essere un chiaro segnale del fatto che, tra i due, non sia ancora finita del tutto.

Occhi puntati anche sul ritorno di un'altra veterana del trono over: trattasi di Roberta Di Padua. Le nuove anticipazioni della registrazione dell'8 settembre rivelano che Roberta accetterà la proposta di Alessandro di fare un'esterna insieme e, di conseguenza, tornerà ad essere una dama del parterre over di questa edizione.

Quando ritorna Uomini e donne nel daytime Mediaset

Insomma, una nuova stagione che promette grandi colpi di scena e puntate decisamente imperdibili per i quasi tre milioni di spettatori al giorno, pronti a seguire le nuove avventure die vari protagonisti del trono classico e over.

Ma quando tornerà l'appuntamento con U&D nel daytime pomeridiano di Canale 5? La prima puntata della stagione 2022/2023 è confermata per lunedì 19 settembre, così come recitano i promo ufficiali che in questi giorni stanno popolando il daytime di Canale 5.

L'appuntamento con il talk show Mediaset di Maria De Filippi potrà essere seguito anche in replica su La5, nella fascia del preserale e potrà essere rivisto in streaming sul sito ufficiale WittyTv accedendo alla sezione dedicata al programma.