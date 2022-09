Le puntate di Terra Amara stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni turche rivelano che Veli sarà nei guai, perché Hunkar, aiutata dai suoi scagnozzi, sequestrerà il cugino di Altun e vorrà riavere indietro la collana di smeraldi di Zuleyha. Alla fine, dopo le minacce e le botte, il truffatore di Istanbul sarà costretto a confessare dove ha venduto il prezioso gioiello della moglie di Demir. A quel punto, la signora Yaman riuscirà a fare riavere il gioiello a sua nuora.

Terra Amara, anticipazioni turche: Hunkar paga il proprietario dell'hotel dove alloggia Veli

Hunkar non si ferma di fronte a niente. Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano nel dettaglio cosa deciderà di fare la mamma di Demir, per proteggere la sua famiglia. Dopo avere scoperto che la collana di smeraldi di Zuleyha era stata rubata da Veli, la signora Yaman si metterà sulle tracce del ladro. Per scovare il malvivente, Hunkar si avvarrà di alcuni suoi uomini di fiducia. Inoltre, la madre di Demir pagherà profumatamente il proprietario dell'hotel dove alloggia Veli, in modo da riuscire a catturarlo. Nelle prossime puntate della soap, la signora Yaman e i suoi scagnozzi riusciranno a sequestrare il giovane di Istanbul.

Terra Amara, episodi turchi: Hunkar rivuole da Veli la collana di Zuleyha

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che Veli verrà legato e verrà costretto a dare informazioni utili a Hunkar, per riavere la preziosa collana di sua nuora. In un primo momento, il cugino di Zuleyha negherà il suo coinvolgimento nel furto del gioiello ma, una volta che la signora Yaman chiederà ai suoi scagnozzi di picchiare ulteriormente il giovane di Istanbul, Veli confesserà.

Il truffatore rivelerà agli uomini di fiducia di Hunkar il nome del negozio dove ha venduto la collana di smeraldi.

Terra Amara, puntate turche: Hunkar fa riavere la collana a Zuleyha

Dopo avere ottenuto le preziose informazioni, utili per recuperare il gioiello, alla tenuta arriverà una scatola, contenente la collana che Demir aveva regalato a sua moglie.

Nel soggiorno, Zuleyha e Hunkar accoglieranno il venditore, che aveva acquistato il collier. La signora Yaman pagherà il negoziante che, in un primo momento, sembrerà dispiaciuto per avere ricevuto un basso importo. Hunkar farà capire all'imprenditore che la cifra sarebbe dovuta bastargli, in quanto si era impossessato di un bene rubato. Nel frattempo, Zuleyha sarà felice per avere ritrovato il dono che le aveva fatto Demir e che Veli le aveva rubato. L'ex fidanzata di Yilmaz non chiederà a sua suocera come è tornata in possesso del collier e non verrà a sapere dei modi violenti usati dalla mamma di Demir, per riappropriarsi del monile.