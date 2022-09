I colpi di scena si susseguono a Beautiful e le anticipazioni americane si concentrano sulla pericolosa Sheila, da tutti creduta deceduta perché sbranata da un orso. In realtà, la donna ha cambiato identità e gira indisturbata con una maschera sul viso, una parrucca e un falso nome. Nei recenti episodi, Sheila era vicinissima a incontrare Finn, ma Deacon l'ha fermata in tempo. Intanto, Brooke è furiosa con Taylor, che sta facendo di tutto per riprendersi Ridge. La bella Logan teme anche per sua figlia Hope, che si sta riavvicinando inaspettatamente a Thomas.

Beautiful, puntate americane: Steffy salvata da Deacon

La furba Sheila non molla la presa e, dopo aver ingannato la polizia facendo credere di essere stata preda di un orso, ha cambiato identità e connotati, pronta a portare avanti la sua vendetta. Ciò che desidera di più e vedere Finn, convinto come tutti che la madre sia passata a miglior vita. Le anticipazioni americane delle puntate di Beautiful raccontano che Sheila si allontanerà dalla casa di Deacon, dove si è rifugiata, per andare alla villa sulla spiaggia di Steffy. Qui, sarà sul punto di entrare per vedere il figlio, ma per fortuna Deacon - che nel frattempo l'avrà seguita - la fermerà in tempo, prima che succeda l'irreparabile. Intanto, a casa Forrester, una notizia sconvolge Brooke e Ridge.

Beautiful, trame americane: Hope fa una scelta sconvolgente su Thomas

Continuando con le anticipazioni della soap, vedremo Brooke e Ridge molto preoccupati per il comportamento di Thomas, che sembra tornato alle vecchie ossessioni nei confronti di Hope. Il giovane Forrester userà come sempre Douglas, al quale Hope non sa resistere.

Mostrandosi come un padre perfetto, Thomas convincerà Hope a lasciare che il piccolo stia da lui. La notizia non verrò affatto presa bene da Ridge e Brooke. In particolare, la bella Logan sarà certa che sua figlia sia in pericolo, ancora nelle grinfie di Thomas. Hope comunicherà quanto deciso a Liam e scoppierà in lacrime, anche se sarà convinta che il suo sacrificio vada a favore di Douglas.

Beautiful nuove puntate americane, anticipazioni: Brooke lancia un ultimatum a Taylor.

Nei nuovi episodi della soap, Steffy e Taylor organizzeranno una cena a villa Forrester ma senza invitare Liam e Brooke. Ovviamente, si tratta di una mossa programmata da Steffy per far tornare insieme i suoi genitori. Ma il peggio arriverà quando Brooke vedrà Taylor accarezzare dolcemente una foto del suo ex marito. Furiosa, le dirà di lasciare in pace Ridge, o sarà peggio per lei. Inoltre, le intimerà di non intromettersi nei loro affari di famiglia, rispettando la scelta di Hope di lasciare Douglas a Thomas.