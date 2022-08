Puntate al cardiopalma quelle che attendono i telespettatori di Beautiful prossimamente. Finalmente ci saranno buone notizie per Liam e Bill che verranno scarcerati. Tutto grazie a Thomas e Hope che riusciranno a raccontare alla polizia la verità sulla morte di Vinny. Intanto Eric, dopo aver scoperto il tradimento di Quinn, farà togliere il ritratto della donna dalla parete del salone di Villa Forrester.

Hope libera Thomas e insieme corrono alla polizia per far liberare Liam

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful tutti saranno preoccupati per la scomparsa improvvisa di Thomas.

Justin lo terrà ancora rinchiuso nei sotterranei della Spencer Publications e non sembrerà aver intenzione di liberarlo. Sarà Hope a trovarlo e a scoprire proprio dal giovane Forrester che Vinny si è suicidato. Le racconterà del video testamento di Vinny e di ciò che ha fatto Justin per impedirgli di andare alla polizia a raccontare la verità. Saranno momenti concitati per i fan della soap tv americana, visto Hope cercherà qualcosa per aprire la gabbia. Alla fine riuscirà a liberare Thomas e insieme a lui correrà alla polizia, dove i due ragazzi racconteranno al tenente Baker la verità sulla morte di Vinny.

Liam e Bill vengono scarcerati grazie a Thomas e Hope: spoiler Beautiful

Hope e Thomas mostreranno a Baker la prova che dimostra l'innocenza di Liam.

Gli mostreranno il video in cui Vinny annuncia il suicidio per incastrare il giovane Spencer. Intanto proprio Liam sarà pronto per essere trasferito in una carcere di massima sicurezza e sarà proprio Hope a fermare il trasferimento. Logan correrà da Liam, che incredulo si sentirà dire dalla moglie che è arrivato il momento per lui di tornare a casa.

Insomma, grazie a Thomas e a Hope, sia Liam che Bill potranno essere scagionati e uscire di prigione.

Eric non perdona Quinn e toglie il suo ritratto: trame settembre

Ovviamente sia Liam che Bill ringrazieranno Thomas e Hope. Ci saranno ancora tanti tasselli del puzzle da comporre, visto che Bill ancora non sa cosa ha combinato Justin.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli su questa vicenda, nelle puntate in onda prossimamente ci sarà spazio anche per le vicened che riguardano Eric e Quinn. La donna verrà cacciata di casa dal marito. Non solo, dovrà pure lasciare il lavoro alla Forrester Creations. Eric non sembrerà affatto disposto a perdonare il tradimento di Quinn con Carter e assicurerà tutti che non darà un altra possibilità alla moglie. Eric, quindi, farà togliere il ritratto di Quinn dalla parete del salotto. Sarà la fine del matrimonio tra Fuller e Forrester. Per ulteriori dettagli non resta che seguire i nuovi appuntamenti con Beautiful, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40.