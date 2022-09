Prosegue su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana Beautiful, che viene trasmessa tutti i giorni della settimana con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 5 a sabato 10 settembre, sarà scoperto quanto fatto da Justin e Bill si prodigherà per consegnare l'avvocato alla giustizia. Inoltre Carter difenderà Eric nella causa contro Quinn per il divorzio, mentre Zende negherà di provare qualcosa per Zoe e ribadirà di pensare solo a Paris.

Hope e Thomas cercando di convincere Baker che Liam è estraneo alla morte di Vinny

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 5 al 10 settembre, Hope riuscirà nell'intento di far uscire dalla sua prigionia Thomas ed insieme correranno alla centrale di polizia per salvare Liam. Quest'ultimo infatti è in procinto di essere mandato in un altro istituto penitenziario di massima sicurezza. Nonostante questo sia la Logan che il giovane Forrester tenteranno in ogni modo di far cambiare idea al detective, ribadendo a più riprese che l'uomo è totalmente estraneo all'omicidio di Vinny.

Bill non perdona Justin

Secondo le anticipazioni televisive fino al 10 settembre, Eric, Brooke e Ridge apprenderanno che Carter ha tradito Zoe con Quinn.

I tre saranno stupefatti. Intanto il video sul telefono di Thomas sarà visionato dalla polizia e sia Liam che Bill saranno immediatamente rilasciati. Inoltre Eric verrà a conoscenza del tradimento della moglie ed incaricherà Carter di essere suo avvocato nella causa contro di lei. Brooke di fronte a questa situazione non mancherà di esprimere alla Fuller tutta la sua gioia nel vederla perdere quanto costruito.

Nel frattempo Paris rivolgerà alla domanda a Zende se prova qualcosa nei confronti di Zoe, ma il ragazzo è interessato solo a lei. In tutto questo Bill, Katie e Ridge scopriranno quello che Justin ha fatto nei riguardi di Thomas, al solo scopo di danneggiare l'azienda degli Spencer per poi impossessarsene. Tra le altre cose, il Barber comprenderà di avere sbagliato ad assumere quegli atteggiamenti e porgerà le sue scuse a Bill.

L'uomo però non lo perdonerà e lo caccerà fuori da ogni suo affare.

Finnegan chiede a Steffy di diventare sua moglie

In base agli spoiler della prossima settimana, Bill dirà a Wyatt e Katie che non ha nessuna intenzione di dare una seconda opportunità a Justin. Intanto Carter chiarirà a Quinn come non è stato sollevato dall'incarico e che anzi sarà suo avvocato nel divorzio contro di lei. Inoltre Justin proporrà a Ridge e Thomas di non fare nessuna denuncia nei suoi confronti e che in cambio, rivelerà ad entrambi tutti i segreti della Spencer Publications.

Nel frattempo Finnegan chiederà a Steffy di sposarlo. In tutto questo il Barber offrirà il suo lavoro al servizio della Forrester, mentre Bill avrà come unico proposito quello di vedere Justin in prigione. Infine la passione tra Quinn e Carter tornerà nuovamente ad essere forte.