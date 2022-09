Le anticipazioni di Terra Amara proseguono con un nuovo colpo di scena. Secondo le news provenienti dalla Turchia, infatti, sarà Fekeli a permettere a Demir di lasciare il carcere dove si trova rinchiuso per l'omicidio di Sait. Inaspettatamente, Yaman riceverà un aiuto proprio dal suo nemico. Questo gesto di Fekeli farà andare su tutte le furie Yilmaz, il quale avrebbe preferito sapere il marito di Zuleyha ancora in carcere.

Demir in carcere ingiustamente

Si fanno sempre più interessanti le anticipazioni di Terra amara che gireranno ancora intorno all'omicidio di Sait.

Seguendo la storyline delle puntate turche, dopo aver scoperto che Sait era un uomo infiltrato da Fekeli tra i suoi, Demir verrà incolpato della morte dello scagnozzo che resterà ucciso da tre colpi di pistola alle spalle. Tutti gli indizi porteranno a Yaman, tant'è che a denunciarlo sarà proprio il padrino di Yilmaz e i poliziotti riterranno plausibile che il colpevole sia lui e lo condurranno in carcere.

Hunkar farà tutto il possibile per permettere al figlio di lasciare la prigione. La suocera di Zuleyha arriverà a proporre un accordo a Gaffur. La donna prometterà al suo capomastro una tenuta e una grossa somma di denaro se andrà a confessare alla polizia che lui è il colpevole della morte di Sait prendendo di fatto il posto di Demir.

Quest'ultimo però, nonostante la scelta di Gaffur di accettare, non vorrà sottoporsi ad un simile inganno volendo uscire di prigione da uomo libero senza più dubbi sulla sua innocenza.

Sait ucciso da un cugino

Inaspettatamente sarà invece Fekeli a dare la possibilità al suo nemico di essere liberato. Cetin, uno degli uomini dell'ex detenuto, ascolterà una conversazione tra due uomini che parleranno proprio di Sait e di suo cugino, affermando di aver visto quest'ultimo con al polso l'orologio appartenuto al defunto da cui non si separava mai.

Cetin avvertirà subito Fekeli, il quel messo in allarme da questa conversazione rintraccerà il suddetto cugino, il quel messo alle strette confesserà di aver ucciso lui Sait per via di alcuni debiti di denaro che i due avevano in sospeso.

Fekeli deciderà così di andare alla polizia e di raccontare tutto ciò che ha scoperto.

Yilmaz non sarà per nulla d'accordo con la scelta del suo padrino, in quanto secondo lui Demir dovrebbe restare in carcere visti i numerosi crimini che ha commesso nella sua vita. Fekeli però non cambierà idea visto che non vorrebbe mai che un innocente restasse in carcere come è capitato a lui per tanti anni. Per scoprire come reagirà Demir alla scoperta dell'aiuto ricevuto da Fekeli non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.