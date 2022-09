Belen Rodriguez è stata protagonista di un presunto gesto di stizza nei confronti dei paparazzi. Come riportato dalla pagina Instagram di The Pipol Gossip, la showgirl sudamericana si sarebbe innervosita alla vista dei fotografi che la stavano immortalando all'aeroporto di Milano Linate.

La conduttrice avrebbe chiesto, ad alta voce, di non essere fotografata. In un secondo momento si sarebbe rivolta alla polizia che, però, le avrebbe detto che è consentito scattare foto ai personaggi famosi in un luogo pubblico come un aeroporto.

La rabbia di Belen

Nella giornata di giovedì 15 settembre, Belen Rodriguez su Instagram ha postato uno scatto nel quale si diceva pronta a partire insieme alla figlia Luna Marì.

Quando è arrivata all'aeroporto di Linate, alla vista dei paparazzi, la showgirl argentina si sarebbe innervosita e avrebbe detto: "In aeroporto non potete fotografarmi". Pare che in un primo momento abbia chiesto aiuto alle assistenti di volo, dopodiché si sarebbe rivolta direttamente alla polizia.

Le forze dell'ordine, intervenute sul posto, avrebbero chiarito a Rodriguez che, in realtà, non vige alcun divieto di scattare fotografie a delle celebrità in un luogo pubblico come un aeroporto. A questo punto, presumibilmente irritata, Belen sarebbe andata via.

Il rapporto complicato tra Rodriguez e i paparazzi

Questa non è la prima volta in cui Belen Rodriguez perde la pazienza alla vista dei paparazzi. In passato, ad esempio, la conduttrice ha già litigato coi fotoreporter appostati nei pressi della sua residenza milanese. In questa circostanza c'è stata anche una causa giudiziaria, poiché la showgirl aveva cercato di strappare ad un paparazzo la macchina fotografica dalle mani.

In un'altra occasione, invece, la presentatrice di Tu sì que vales, dopo essere stata inseguita dai fotografi, è salita velocemente in auto per sottrarsi ai flash.

Belen Rodriguez: ritorno di fiamma con Stefano De Martino

Belen Rodriguez sta vivendo un bel periodo. Dopo il ritorno di fiamma con Stefano De Martino, la coppia sembra aver ritrovato la felicità e la serenità dei tempi migliori.

In merito al presunto litigio coi paparazzi all'aeroporto di Linate, pare che fosse da sola, senza Stefano.

Per quanto riguarda la sfera professionale, in questo periodo la showgirl argentina è impegnata con le registrazioni di Tu sì que vales. Il programma tornerà in onda su Canale 5 a partire da sabato 17 settembre in prima serata.