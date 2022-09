Prosegue su Canale 5 l'appuntamento della soap opera statunitense "Beautiful", che viene trasmessa tutti i giorni della settimana (esclusa la domenica), con orario di inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda dal 19 al 24 settembre, Quinn parlerà con Eric e gli chiederà di perdonarla. Ridge e Brooke cercheranno di far capire al "patriarca" dei Forrester che Fuller sta facendo di tutto per manipolarlo.

Inoltre Steffy sarà felice di sposarsi al più presto, ma Finnegan sarà molto perplesso all'idea che Steffy possa conoscere i suoi genitori.

Paris dice a Zende che è andata ad abitare a casa di Steffy e Finnegan

Nelle puntate di "Beautiful" in onda dal 19 al 24 settembre, la relazione tra Quinn e Carter andrà avanti in maniera segreta. Intanto nell'ufficio di Ridge saranno recapitati tutti i documenti riguardanti la separazione di Eric.

Quest'ultimo contatterà immediatamente Carter per avere sue notizie. Steffy resterà sorpresa. Inoltre Paris rivelerà a Zende che dopo la partenza di Zoe, è stata accolta con gioia da Steffy e Finnegan nella loro abitazione.

Steffy è felice all'idea di sposarsi con Finnegan

Secondo le anticipazioni televisive fino al 24 settembre, Steffy e Finnegan si troveranno in una situazione di serenità totale. Ridge inviterà ripetutamente la figlia a unirsi in matrimonio con il ragazzo, viste le sue qualità.

Intanto Paris e Zende dialogheranno in merito al loro rapporto e concorderanno di non correre troppo, occupandosi ciascuno del proprio lavoro e vivendo fino a fondo ogni momento insieme. Inoltre Katie e Brooke si confronteranno dopo gli ultimi accadimenti occorsi.

Nel frattempo Ridge dirà a Katie e Brooke che prossimamente Steffy e Finn si uniranno in matrimonio.

Paris invece esprimerà a Finn tutta la propria contentezza nel vivere insieme alla sua famiglia. In tutto questo Finn mostrerà perplessità all'idea di sposarsi subito, anche perchè questo vorrebbe dire far conoscere i suoi genitori alla giovane Forrester. Quest'ultima non si curerà troppo dei suoi dubbi e non vedrà l'ora di vedere i suoi suoceri.

Tra le altre cose, Eric sembrerà essere un'altra persona e pure sul posto di lavoro le cose miglioreranno.

All'improvviso nel suo ufficio arriverà Quinn. Brooke la inviterà ad andare subito via, ma Fuller chiederà di stare da sola con il marito.

Brooke e Ridge dicono ad Eric che Quinn vuole manipolarlo

In base agli spoiler della prossima settimana, Eric e Quinn si troveranno da soli e la donna gli chiederà perdono, rimproverandolo di averla trascurata. Brooke e Ridge interverranno prontamente e ribadiranno a Eric che Fuller sta tentando in ogni modo di condizionarlo e che dovrà accelerare le pratiche burocratiche per il divorzio.

Infine Finn e Steffy saranno sempre più uniti e Ridge non potrà che essere entusiasta di questa situazione.