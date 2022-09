Attenzione al cambio di programmazione de Il Paradiso delle signore che questa settimana va in onda anche sabato 17 settembre 2022. Il motivo è legato al recupero della puntata saltata il 14 settembre, giorno nel quale è stato trasmesso in diretta su più reti l'arrivo del feretro della Regina Elisabetta. L'orario dovrebbe essere sempre lo stesso, ovvero le 16:05 e, come sempre, l'episodio potrà essere visto on demand e anche in replica accedendo al portale Raiplay.

Il Paradiso delle signore va in onda sabato 17 settembre su Rai 1

La Rai ha deciso di recuperare l'episodio saltato il giorno 14 settembre.

La puntata de Il Paradiso delle Signore era infatti slittata per dare spazio a uno speciale del Tg 1 che ha seguito l'arrivo del feretro della Regina Elisabetta a Londra. Lo speciale è stato trasmesso in diretta, mostrando le immagini commuoventi dell'ultimo viaggio della Regina e il lunghissimo corteo che l'ha accompagnata.

In un primo momento, non era stato deciso se la puntata in questione sarebbe stata poi recuperata in settimana. Solo ora arriva la conferma che sabato 17 settembre su Rai 1 andrà in onda un nuovo episodio della soap con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina.

Una bellissima notizia per i fan della soap, che potranno così seguire le vicende del grande magazzino anche nel pomeriggio di sabato.

Sabato 17 settembre appuntamento con Il Paradiso delle signore 7

Cambia dunque la programmazione de Il Paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:05. Questo sabato la Rai ha deciso di fare un regalo agli affezionati telespettatori, trasmettendo un nuovo episodio della soap in prima visione assoluta.

Si ricorda che, a partire dalla settimana prossima, Il Paradiso delle signore tornerà a tenere compagnia agli spettatori nei giorni feriali. Ma cosa succederà nelle nuove puntate? I colpi di scena sono dietro l'angolo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore delle nuove puntate

Da non perdere i prossimi episodi della soap. Adelaide verrà messa sotto scacco da Umberto, che troverà il modo di incastrarla.

Per raggiungere il suo obiettivo però, Guarnieri dovrà mentire a Flora.

Attenzione anche a Salvatore e Anna. La coppia, che ora si sta godendo un momento davvero felice, sarà scossa da un evento inaspettato. Tutto inizierà quando Anna rimarrà sconvolta da una telefonata, in seguito alla quale dovrà partire immediatamente per l'America.

La bella imbriani non vorrà Salvo con sé e gli dirà che la madre deve sottoporsi a una delicata operazione. Ma sarà questa la verità? Non resta che attendere le nuove trame per scoprire cosa succederà. Nell'attesa, si ricorda che sabato 17 settembre Il Paradiso delle signore andrà in onda su Rai 1.