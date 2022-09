Le puntate di Terra Amara stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo dl 12 al 16 settembre ci saranno importanti novità per i protagonisti della soap turca, ambientata a Çukurova. A tal proposito, Demir Yaman licenzierà il fratello e la cognata di Gulten e, una volta perso il lavoro, Saniye minaccerà Gaffur, dicendogli di volerlo lasciare, nel caso in cui non riuscisse a farsi riassumere dagli Yaman. Nel frattempo, il marito di Zuleyha si infurierà, perché Yilmaz riuscirà ad aggiudicarsi ad un'asta benefica, un cuscino ricamato da sua moglie.

Terra Amara, anticipazioni al 16/9: Yaman licenzia Saniye e Gaffur

Nelle prossime puntate di Terra Amara ci saranno colpi di scena che riguarderanno i dipendenti della tenuta degli Yaman. Le anticipazioni rivelano che, nell'organico dei collaboratori di Hunkar, verranno operati dei cambiamenti, in quanto Demir licenzierà Saniye e Gaffur. Le indiscrezioni trapelate forniscono dettagli sulle motivazioni della decisione che sarà costretto a prendere il marito di Zuleyha. In particolar modo, il signor Yaman si infurierà con il fratello e la cognata di Gulten, perché verrà a sapere che Gaffur ha tentato di uccidere Yilmaz. Saniye, pertanto, si arrabbierà con suo marito.

Terra Amara, puntate al 16/9: Saniye minaccia Gaffur e vuole lasciarlo se non intercede con Yaman

La domestica degli Yaman non manderà giù il fatto di essere stata licenziata a causa del consorte: per questo motivo sarà furiosa. Le anticipazioni delle puntate di Terra Amara rivelano che Saniye minaccerà Gaffur, intimandogli di fare in modo che Demir e Hunkar cambino idea e li riassumano alla tenuta.

La cognata di Gulten non si limiterà a costringere suo marito a far cambiare idea agli Yaman, ma gli darà anche un ultimatum. Le indiscrezioni sui prossimi episodi della soap turca fanno sapere che Saniye minaccerà suo marito di lasciarlo se non otterranno nuovamente il lavoro.

Terra Amara, episodi al 16/9: Demir Yaman si infuria per colpa di Yilmaz

Durante gli episodi di Terra Amara, in onda dal 12 al 16 settembre, l'associazione di Hunkar organizzerà una raccolta fondi: verrà organizzata un'asta di beneficenza. Le anticipazioni rivelano che, in tale occasione, sarà messo in vendita un cuscino ricamato da Zuleyha. Yilmaz parteciperà all'evento, facendo di tutto per avere il cimelio realizzato dalla sua ex fidanzata. Akkaya, pertanto, pagherà profumatamente il guanciale, riuscendo a portarlo a casa. Purtroppo, però, la gelosia di Demir prenderà il sopravvento e, come già accaduto in passato, il signor Yaman si infurierà. Al momento, però, non è ancora chiaro se si arrabbierà con sua moglie o con il suo rivale in amore.