Arrivano le nuove anticipazioni di Terra Amara, la soap turca che sta appassionando anche i telespettatori italiani dopo aver conquistato il cuore di quello turchi e di quelli spagnoli. Nella settimana dal 5 al 9 settembre ci sarà Yilmaz al centro delle scene, perché l'uomo farà un incidente che metterà a rischio la sua vita e Gaffur non perderà occasione per tentare di vendicarsi, ma Fekeli glielo impedirà. Nel frattempo, Demir rassicurerà sua madre sul fatto che non ci sarà più guerra contro Yimaz e il suo padrino, ma lo scontro tra loro resterà e per evitare pericoli, Zuleyha si schiererà dalla parte di Demir pur continuando ad amare il suo primo fidanzato..

Yilmaz e Zuleyha soccorreranno Nazire: anticipazioni di Terra Amara

Le anticipazioni settimanali di Terra Amara rivelano che Fekeli riuscirà a conquistare la fiducia e il rispetto del quartiere promettendo posti di lavoro e distribuendo cibo alle famiglie. Nel frattempo, Nazire avrà una crisi epilettica e quando Yilmaz lo saprà la accompagnerà insieme a Zuleyha in ospedale e aspetterà che il pericolo sia passato. Quando la donna starà meglio, Yilmaz si offrirà di riaccompagnare a casa la moglie di Demir, ma per la strada incontreranno il signor Yaman che sarà furioso nel vederli insieme. Zuleyha, tuttavia, riuscirà a far ragionare suo marito che le prometterà di non fare più la guerra a Fekeli e al suo figlioccio.

Demir prometterà a sua moglie di cambiare: anticipazioni settimana 5-9 settembre

Durante le nuove puntate di Terra Amara dal 5 al 9 settembre, Demir rassicurerà sua madre parlandole della promessa fatta a Zuleyha e le assicurerà che non ci saranno più spargimenti di sangue. Nel frattempo, Fekeli farà cercare Yilmaz che verrà ritrovato gravemente ferito dopo aver avuto un incidente e sarà portato in ospedale dove sarà ricoverato in coma.

In questo frangente, Gaffur approfitterà delle gravi condizioni di Akkaya per tentare di ucciderlo, ma fortunatamente Fekeli riuscirà ad arrivare in tempo per evitare il peggio.

Zuleyha si schiererà con Demir per proteggere Adnan

Le anticipazioni di Terra Amara per la settimana dal 5 al 9 settembre raccontano che ci saranno puntate ricche di emozioni per i protagonisti.

Sabahattin accompagnerà Zuleyha da Yilmaz che si risveglierà dal coma e quando starà meglio riprenderà in mano la sua vita. Akkaya tornerà in azienda e si candiderà come Presidente della Camera di Commercio della città di Cukurova. In questa occasione, avendo paura di una possibile reazione di Demir e per proteggere suo figlio, Zuleyha si schiererà dalla parte di suo marito, pur amando Yilmaz e sperando in cuor suo in una sua vittoria.