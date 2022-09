Tornano le anticipazioni di Terra Amara relative alle puntate in onda dal 12 al 16 settembre 2022. Su Canale 5, i fan della soap Tv turca vedranno che Demir caccerà sia Gaffur che Saniye dalla tenuta. Lo farà dopo aver saputo che il capomastro avrà cercato di uccidere Yilmaz. Per Gaffur e Saniye i guai non saranno finiti, visto che, poco dopo, verranno pure derubati. Novità anche per Zuleyha, la quale si prenderà una rivincita su Sermin.

Demir scopre che Gaffur ha cercato di uccidere Yilmaz: spoiler Terra amara

Terra amara continua a mietere successi.

La soap Tv che narra l'amore contrastato tra Zuleyha e Yilmaz, continua ad appassionare il pubblico di Canale 5. Anche nella settimana che va dal 12 al 16 settembre, non mancheranno i colpi di scena. Dando uno sguardo alle anticipazioni, infatti, si vedrà Sermin chiedere scusa a Gulten per averla accusata ingiustamente del furto dei suoi gioielli. Sarà Hunkar a costringere la nipote a scusarsi e ciò dopo che la madre di Demir scoprirà che Sermin si sarà fatta abbindolare da Veli. Intanto, Demir farà ritorno da un viaggio di lavoro e sarà furioso quando scoprirà che Gaffur avrà cercato di strangolare Yilmaz in ospedale. A questo punto, a sua volta, sembrerà sul punto di strangolare il capomastro.

Demir caccia Saniye e Gaffur dalla tenuta, Sermin tradisce Zuleyha

Fortunatamente, in Terra amara, saranno Zuleyha e Hunkar ad evitare che Demir compia un gesto inconsulto. Sta di fatto che Yaman, sarà talmente furioso con Gaffur, tanto da cacciarlo insieme a Saniye dalla tenuta. I due, quindi, perderanno il lavoro ma saranno convinti di riuscire a cavarsela grazie ad alcuni risparmi.

Con il prosieguo delle puntate, Demir verrà eletto Presidente della Camera dell'industria, ma ci sarà il sospetto che ci siano stati imbrogli. Yilmaz sarà deluso, ma Fekeli lo inviterà a non scoraggiarsi e a continuare a combattere. Proprio Yilmaz, per caso, si troverà a riparare l'auto in panne su cui viaggeranno Zuleyha e Sermin.

Tra i due innamorati non avverrà nulla di sconveniente ma Sermin, una volta tornata a casa, racconterà a Hunkar una versione diversa dell'accaduto. Insomma, la cugina di Demir cercherà di mettere in cattiva luce Zuleyha.

Gaffur derubato, Zuleyha si vendica di Sermin: trame Terra amara al 16 settembre

Tornando invece alla vicenda legata al licenziamento di Gaffur e Saniye, scorrendo le anticipazioni di Terra amara, si scoprirà che Gaffur verrà derubato di tutti i suoi risparmi. Per lui e la moglie saranno guai e, vista la crisi economica, saranno costretti ad andare a vivere a casa di Suna, la zia di Gaffur. Tra la parente e Saniye non scorrerà buon sangue e pertanto, l'ex domestica di Hunkar chiederà al marito di fare il possibile affinché possano tornare a lavorare alla villa.

In attesa di sviluppi su questa story line, in Terra amara sarà arrivato per Zuleyha il momento di prendersi una rinvincita su Sermin. Le farà credere di aver intenzione di fuggire a Instanbul con Adnan, ma lo farà solo per testare la fiducia che la famiglia nutre per lei. Sermin andrà a riferire subito a Demir il piano di fuga della donna. Cosa accadrà ora? Per scoprirlo non resta che seguire i nuovi appuntamenti con Terra amara, in particolari quelli in onda dal 12 al 16 settembre 2022. L'appuntamento è su Canale 5, a partire dalle 16:30 circa.