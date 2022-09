Il Paradiso delle Signore è tornato da pochi giorni in onda con i suoi appuntamenti pomeridiani. La soap di Rai 1 subirà alcuni cambiamenti che riguardano la sua messa in onda durante questa settimana, ma anche per la settimana del 19 settembre. Entrando nel dettaglio, salterà l'appuntamento pomeridiano con la puntata di lunedì 19 per via della diretta dei funerali della Regina Elisabetta. I telespettatori dovranno dunque fare a meno dell'amata soap per una giornata, ma in compenso potranno recuperare il 17 settembre con un doppio appuntamento.

Salta la puntata del 19 settembre de Il Paradiso delle signore

Solitamente, Il Paradiso delle Signore va in onda da lunedì a venerdì. Per questa settimana però, ci sarà un appuntamento anche sabato 17 settembre. A partire dalle ore 14:00 andrà infatti in onda un doppio episodio, la cui durata si protrarrà fino alle ore 15:30. Il doppio appuntamento sarà predisposto per far fronte alla puntata saltata mercoledì pomeriggio, ma anche per quella che salterà lunedì 19 settembre.

Ad annunciare il doppio appuntamento è stato l'attore Alessandro Tersigni, che nella soap interpreta l'amato direttore Vittorio Conti, sul suo profilo Instagram. Si ritornerà poi alla normalità a partire dalla puntata di martedì 20 settembre, in cui la soap tornerà in onda al suo consueto orario pomeridiano.

Doppio appuntamento con il Paradiso delle signore il 17 settembre

Se da un lato i telespettatori dovranno rinunciare ad un'appuntamento pomeridiano con lo slittamento della messa in onda della puntata del 19 settembre, dall'altro lato potranno seguire con una puntata doppia la messa in onda di sabato 17 settembre. Lunedì 19, buona parte della fascia oraria pomeridiana verrà occupata dal Tg1, con la trasmissione dei funerali della Regina Elisabetta.

Un evento di portata mondiale che sicuramente in molti potrebbero voler seguire.

Per gli appassionati fan del Paradiso delle signore potrebbe comunque non essere una piacevole notizia quella di un cambio così repentino con gli appuntamenti. Per tutti coloro che non potessero seguire la messa in onda della puntata di sabato pomeriggio, in via del tutto eccezionale, la Rai darà comunque la possibilità di vedere la puntata in replica tramite i suoi canali predisposti.

La rete televisiva mette infatti a disposizione di tutti i telespettatori il servizio di Rai Premium, tramite il quale è possibile vedere le repliche di tutti gli episodi andati in onda in streaming sui propri dispositivi elettronici. In questo modo, i fan del Paradiso potranno essere al passo con le puntate anche non potendo guardare l'appuntamento pomeridiano.