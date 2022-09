Cambio programmazione in casa Rai per la stagione 2022/2023. Le novità riguarderanno in primis le fiction che torneranno in onda in prime time, tra cui l'attesissima Mina Settembre 2 con Serena Rossi.

Spazio anche al ritorno di Lino Guanciale che, questo autunno, sarà protagonista sia su Rai 1 che su Rai 2 con due attesissime fiction che sicuramente non deluderanno le aspettative dei tantissimi fan.

Slitta la prima puntata di Mina Settembre 2: nuovo cambio programmazione Rai

Il cambio programmazione Rai di questa stagione 2022/2023, interesserà in primis l'appuntamento con Mina Settembre 2, la seguitissima fiction con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Claudio Pasotti.

La messa in onda della fiction è confermata di domenica sera sulla rete ammiraglia Rai anche se, a differenza di quanto era stato annunciato in un primo momento, slitterà la data del debutto.

La prima puntata di questo secondo capitolo di Mina Settembre non andrà più in onda nell'affollatissima domenica 25 settembre, giorno in cui si svolgeranno anche le elezioni politiche e la programmazione della rete ammiraglia Rai sarà incentrata su questo.

Lino Guanciale anticipa: cambio programmazione Rai 2022/2023

Di conseguenza, in casa Rai hanno scelto di far slittare la prima puntata di Mina Settembre 2 a domenica 2 ottobre, a partire dalle 21:30 circa.

Occhi puntati anche sul ritorno di Lino Guanciale che, quest'anno, farà bis sulle reti Rai.

L'attore sarà protagonista de La Porta Rossa 3, in onda su Rai 2 e di Sopravvissuti, che sarà trasmessa sulla rete ammiraglia.

Ebbene, il debutto de La Porta Rossa 3 (le cui riprese sono già terminate da un po') è stato anticipato al prossimo ottobre e quindi non bisognerà attendere il 2023 per vederla in onda in prima visione assoluta.

E poi ancora, il cambio programmazione Rai del prossimo autunno interesserà anche l'appuntamento con L'Eredità, il popolare quiz del preserale condotto da Flavio Insinna.

Slitta anche il ritorno in tv de L'Eredità: cambio programmazione Rai 2022/2023

Il programma è confermato nel corso della nuova stagione televisiva 2022/2023 anche se, a differenza degli anni precedenti, non sarà in onda a partire da settembre in poi.

Quest'anno, infatti, in casa Rai hanno deciso di posticipare il debutto de L'Eredità che, da metà settembre slitterà al mese di ottobre.

La prima puntata è in programma il 31 ottobre, al termine del ciclo di appuntamenti estivi con Reazione a catena, il game show estivo di Rai 1 condotto da Marco Liorni che, anche quest'anno, sta registrando ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative, con una media del 27-28% di share al giorno.

Il quiz condotto da Insinna andrà poi avanti fino a maggio 2023, quando al suo posto tornerà di nuovo Reazione a catena.